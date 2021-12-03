Зона возрождения: Чернобыль становится клондайком для туристов, ученых и даже ФЛП

Зона отчуждения может стать крупным исследовательским центром

По словам Елены Паренюк, зона отчуждения - это территория, где происходят процессы возврата к естественному состоянию, в котором она была 60-70 лет назад, до начала мелиорации.

"Сейчас в зоне есть уникальная система проведения радиоэкологического мониторинга, по моему мнению, лучшая в мире. Благодаря ей мы знаем, какое именно загрязнение имеем, и можем видеть динамику", - рассказала радиобиолог, старшая научная сотрудница Института проблем безопасности АЭС НАН Украины.

К тому же благодаря статусу заповедника ученые и экологи могут исследовать, что происходит в зоне отчуждения.

Эксперт говорит, что в будущем видит "зону" как большой исследовательский центр, или лабораторию под открытым небом.

"Нам необходимо создать мощную учебную инициативу и работать с международными партнерами: это может быть Япония, Франция, Америка, Норвегия или МАГАТЭ, которые очень заинтересованы в сотрудничестве с нами. Мы можем обучать студентов, аспирантов и молодых специалистов обращению с радионуклидами в окружающей среде", - рассказала Паренюк.

Эксперт добавила, что кроме финансовой необходимо еще и организационная поддержка.

"Я думаю, что в таком случае за 30, 40, 50 лет зона будет активной научной территорией для исследователей и будущих поколений", - подытожила радиобиолог.

Объекты в Чернобыле может арендовать любой желающий

Вадим Курило, руководитель регионального отделения Фонда государственного имущества Украины, считает, что Чернобыль можно развить как уникальное туристическое, экономическое и инфраструктурное пространство.

"Уже сейчас фонд госимущества планирует сдавать в аренду более 50 объектов зоны отчуждения - от небольших киосков до гостиниц, от административных зданий до масштабной площадки для сооружения солнечной электростанции возле ЧАЭС", - заявил чиновник.

Благодаря такой инициативе любой за небольшие деньги может выбрать объект на сайте Фонда госимущества, арендовать его и начать собственное дело в месте с нулевой конкуренцией.

Сейчас в чернобыльской зоне уже действуют водные и велосипедные туристические маршруты, сюда планируют вернуть регулярное речное сообщение с Киевом, а "Укрзализныця" еще летом реконструировала железную дорогу в зоне отчуждения.

"Кстати, мы все реже говорим "зона отчуждения", ведь сегодня это зона возрождения, куда возвращается жизнь, пусть и с определенными ограничениями и особенностями, наложенными невидимой радиацией. Это место имеет большое будущее и должно стать примером реновации и ревитализации для всего мира", - добавил Курило.

С Чернобыля начался отсчет "новой Европы"

Литературовед, культуролог, Тамара Гундорова говорит, что с Чернобылем связан крах Советского Союза.

"Люблю фразу Жана Бодрияра, который сказал, что после Чернобыля Берлинская стена уже не существовала. С Чернобыля начался отсчет новой Европы, нового Света", - считает эксперт.

По ее словам, Чернобыль стал для нас важным уроком и знамением, пониманием, что есть человеческая ответственность за эту планету.

"Такое экокритическое, социально ответственное отношение - это тот самый большой урок, который преподал нам Чернобыль", - добавила Тамара Гундорова.

Культуролог подчеркнула, что очень важно удержать баланс и не превратить Чернобыль в игрушку, сувенир, развлечение. Ведь из-за этого может потеряться смысл человеческой трагедии, потерянных там жизней.

"Не превратить Чернобыль в китч. Ведь это зона, показывающая, как природа освобождается от человека, как она оживает после цивилизации. Я бы сказала, что Чернобыль - это урок выживания, с которым мы должны считаться", - добавила она.

Фото: Андрей Горбун, Дан Балашов

Зона отчуждения стала местом для смелых инженерных экспериментов

Денис Вишневский, биолог, заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, говорит что украинские радиоэкологи стали ведущими в международном научном сообществе. Во время преодоления последствий аварии на АЭС "Фукусима-1" они были одними из главных советников для японского правительства.

Сейчас Чернобыльский заповедник является крупнейшим в Украине: на площади в более 2000 квадратных километров работают ученые со всего мира. Здесь возможно поддерживать многообразие европейской лесной фауны.

"Но заповедник - это не только природоохранное учреждение. Благодаря стабилизации экосистем вся растительность в этом месте стала зеленым барьером на пути распространения радионуклидов", - утверждает Вишневский.

По словам ученого, зона отчуждения стала местом для смелых инженерных экспериментов. Например, Новый безопасный конфайнмент (изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, которая накрыла собой устаревшее "Укрытие") является крупнейшим в мире подвижным сооружением.

"Здесь производят уникальные технические средства для обращения с радиоактивными отходами или для радиационной защиты. Знания, полученные нашими специалистами на этом технологическом полигоне, идут в казну инженерной мысли человечества", - добавил Вишневский.

В Чернобыльском заповеднике обитает множество уникальных и редких для фауны Украины животных - лошади Пржевальского, волки, рыси и так далее.

Фото: Животные Чернобыльского заповедника (facebook.com/zapovidnyk2018)