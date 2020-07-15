Золотые руки и светлые лица: в сети показали фото работников "Большой стройки"

Тысячи людей нашли работу благодаря национальной программе президента "Большая стройка". Проект за первый год реализации позволит построить и отремонтировать сотни детских садиков, школ, стадионов, амбулаторий, а также тысячи километров дорог. Юрий Голик выложил в сети фото работников проекта.

Дмитрий Щербина в Полтавской области трудится над капитальным ремонтом трассы международного значения М-03 Киев - Харьков - Должанский.

Эрган Солмаз – член команды, выполняющей ремонт на трассе Н-13 Львов - Самбор – Ужгород во Львовской области.

Александр Карануха в Запорожской области делает трассу Н-30 Васильевка – Бердянск дорогой, по которой захочется ездить.

Василий Ковальчин, Флорий Опаец и Виталий Гончарюк проводят реконструкцию детского садика в селе Недобоевцы Черновицкой области.

Юркан водит подъемщик, задействованный в строительстве мостов через Днепр в Запорожье.

Ранее Юрий Голик рассказал, как в Запорожье активно идет строительство мостов. Этот проект является одним из главных украинских долгостроев, но уже до конца года здесь откроют движение по первому участку магистрали через Днепр.