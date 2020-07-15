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Золотые руки и светлые лица: в сети показали фото работников "Большой стройки"

Киев, Среда 15 июля 2020 10:05
Золотые руки и светлые лица: в сети показали фото работников "Большой стройки"
Фото: рабочий "Большой стройки" (facebook.com)
Автор: Styler

Проект за первый год реализации позволит построить и отремонтировать сотни проектов инфраструктуры и тысячи километров дорог

Тысячи людей нашли работу благодаря национальной программе президента "Большая стройка". Проект за первый год реализации позволит построить и отремонтировать сотни детских садиков, школ, стадионов, амбулаторий, а также тысячи километров дорог. Юрий Голик выложил в сети фото работников проекта.

Дмитрий Щербина в Полтавской области трудится над капитальным ремонтом трассы международного значения М-03 Киев - Харьков - Должанский.

Золотые руки и светлые лица: в сети показали фото работников &quot;Большой стройки&quot;

Эрган Солмаз – член команды, выполняющей ремонт на трассе Н-13 Львов - Самбор – Ужгород во Львовской области.

Золотые руки и светлые лица: в сети показали фото работников &quot;Большой стройки&quot;

Александр Карануха в Запорожской области делает трассу Н-30 Васильевка – Бердянск дорогой, по которой захочется ездить.

Золотые руки и светлые лица: в сети показали фото работников &quot;Большой стройки&quot;

Василий Ковальчин, Флорий Опаец и Виталий Гончарюк проводят реконструкцию детского садика в селе Недобоевцы Черновицкой области.

Золотые руки и светлые лица: в сети показали фото работников &quot;Большой стройки&quot;

Юркан водит подъемщик, задействованный в строительстве мостов через Днепр в Запорожье.

Ранее Юрий Голик рассказал, как в Запорожье активно идет строительство мостов. Этот проект является одним из главных украинских долгостроев, но уже до конца года здесь откроют движение по первому участку магистрали через Днепр.

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Новости Украины дорогиЮрий ГоликБольшая стройка
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