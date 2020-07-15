Золоті руки і світлі обличчя: в мережі показали фото працівників "Великого будівництва"

Фото: робочий "Великого будівництва" (facebook.com)

Проект за перший рік реалізації дозволить побудувати і відремонтувати сотні проектів інфраструктури і тисячі кілометрів доріг

Тисячі людей знайшли роботу завдяки національній програмі президента "Велике будівництво". Проект за перший рік реалізації дозволить побудувати й відремонтувати сотні дитячих садків, шкіл, стадіонів, амбулаторій, а також тисячі кілометрів доріг. Юрій Голик виклав в мережі фото працівників проекту.

Дмитро Щербина в Полтавській області працює над капітальним ремонтом траси міжнародного значення М-03 Київ - Харків - Должанський.

Ерган Солмаз - член команди, що виконує ремонт на трасою Н-13 Львів - Самбір – Ужгород у Львівській області.

Олександр Карануха в Запорізькій області робить трасу М-30 Василівка – Бердянськ дорогою, по якій захочеться їздити.

Василь Ковальчин, Флорію Опаец і Віталій Гончарюк проводять реконструкцію дитячого садка в селі Недобоївці Чернівецької області.

Юркан водить підйомщик, задіяний в будівництві мостів через Дніпро в Запоріжжі.

Раніше Юрій Голік розповів як в Запоріжжі активно йде будівництво мостів. Цей проект є одним з головних українських довгобудів, але вже до кінця року відкриють рух по першій ділянці магістралі через Дніпро.