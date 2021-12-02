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Золото и миллионы налички в особняке Кивы оказались фейком: Бигус сделал заявление (видео)

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Четверг 02 декабря 2021 14:08
Золото и миллионы налички в особняке Кивы оказались фейком: Бигус сделал заявление (видео) Фото: Илья Кива, народный депутат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Сообщение о золотых слитках и миллионах налички, якобы найденных в особняке Ильи Кивы под Киевом, оказалось фейком - руководитель проекта Bihus.info Денис Бигус заявил, что их журналистское расследование об обыске у нардепа от ОПЗЖ не соответствует действительности.

Об этом говорится в видеообращении Бигуса.

Журналист отметил, что это стало первой за восемь лет существования проекта "ошибкой такового масштаба", и принес извинения перед аудиторией.

"Мы ошиблись, доверившись источнику, и приносим извинения подписчикам... Приносим огромные извинения всем нашим зрителям и коллегам из других СМИ, распространивших эту новость", - говорится в заявлении.

Бигус также рассказал, что один из источников предоставил их редакции фото обысков у политика - картины, а также снимки из обыска конвертационного центра - деньги и золотые слитки, которые на самом деле не имеют с Кивой ничего общего.

"Вы знаете, что мы годами делаем все, чтобы сберегать ваше доверие и проверять все. Поэтому нам особенно болезненно, что так случилось", - добавил журналист.

Видео: Денис Бигус сделал заявление об обысках у Ильи Кивы и извинился за фейк о золоте и миллионах налички

Сам же Кива потребовал публичных извинений и, как указывается в его Facebook, подает на руководителя Bihus.info Дениса Бигуса в суд из-за неправдивой информации, а также намерен добиться закрытия его проекта.

Об этом нардеп заявил на специальном брифинге в здании Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что 16 ноября МВД Украины лишило Илью Киву права хранения и ношения наградного оружия, а сами пистолеты затем вручили двум участникам боевым действий, офицерам Нацгвардии.

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Илья Кива
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