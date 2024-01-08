Золотий глобус 2024: названо переможців відомої кінопремії

У Лос-Анджелесі в США оголосили переможців 81-ї кінопремії "Золотий глобус". Церемонія вручення відбулася в ніч на 8 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на авторитетне видання The Guardian.
Найкраща драма
Переможцем стала відома кінострічка "Оппенгеймер" про створення ядерної зброї.
Серед інших претендентів були фільми:
Найкраща комедія/мюзикл
Статуетку "Золотого глобусу" здобув фільм "Бідолашні створіння".
У цій номінації також були:
Найкращий фільм іноземною мовою
Переможцем стала "Анатомія падіння", знята французькою мовою.
Інші номінанти:
Найкращий анімаційний фільм
Перемогу здобув "Хлопчик і чапля".
Змагалися також:
У 2024 році відбулася 81-ша церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус". Його присудження розпочинає сезон різних нагород кіно і телеіндустрії, який звичайно завершується церемонією нагороди "Оскара". Сьогодні "Золотий глобус" - одна з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.
Цьогорічна церемонія вперше з 1982 року транслюватиметься в прямому етері на телеканалі CBS у США.
Це також перша церемонія, на якій у кожній категорії представлено шість номінантів, а не п'ять, як зазвичай.
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