Золотий глобус 2024: названо переможців відомої кінопремії

Переможці "Золотого глобусу" 2024

Найкраща драма

Переможцем стала відома кінострічка "Оппенгеймер" про створення ядерної зброї.

Серед інших претендентів були фільми:

"Вбивці квіткової повні"

"Маестро"

"Минулі життя"

"Зона інтересів"

"Траєкторія падіння"

Найкраща комедія/мюзикл

Статуетку "Золотого глобусу" здобув фільм "Бідолашні створіння".

У цій номінації також були:

"Барбі"

"Американська фантастика"

"Залишені"

"Травень, грудень"

"Ейр"

Найкращий фільм іноземною мовою

Переможцем стала "Анатомія падіння", знята французькою мовою.

Інші номінанти:

"Опале листя"

"Я капітан"

"Снігове суспільство"

"Минулі життя"

"Зона інтересів"

Найкращий анімаційний фільм

Перемогу здобув "Хлопчик і чапля".

Змагалися також:

"Елементарно"

"Людина-павук: крізь Всесвіт"

"Брати Супер Маріо"

"Судзуме"

"Бажання"

Найкращі актори та інші номінації

Найкращий сценарій - "Анатомія падіння", Жюстін Тріє, Артур Харарі.

Найкращий актор драматичного фільму - Кілліан Мерфі , "Оппенгеймер".

, "Оппенгеймер". Найкраща акторка драматичного фільму - Лілі Гледстоун , "Вбивці квіткової повні".

, "Вбивці квіткової повні". Найкращий актор у комедійному фільмі чи мюзиклі - Пол Джаматті , "Залишені".

, "Залишені". Найкраща акторка у комедійному фільмі чи мюзиклі - Емма Стоун , "Бідолахи".

, "Бідолахи". Найкращий актор другого плану - Роберт Дауні–молодший , "Оппенгеймер".

, "Оппенгеймер". Найкраща акторка другого плану - Давайн Джой Рендольф , "Залишені".

, "Залишені". Найкраща музика - Людвіг Ґоранссон , "Оппенгеймер".

, "Оппенгеймер". Найкраща пісня - "What Was I Made For?", Біллі Айліш , "Барбі".

, "Барбі". Найкращий мінісеріал, серіал-антологія чи фільм для телебачення - "Сварка".

Найкращий актор у драматичному серіалі - Кіран Калкін , "Спадкоємці".

, "Спадкоємці". Найкраща акторка у драматичному серіалі - Сара Снук , "Спадкоємці".

, "Спадкоємці". Найкращий актор другого плану в серіалі - Метью Макфейден , "Спадкоємці".

, "Спадкоємці". Найкраща акторка другого плану в серіалі - Елізабет Дебікі , "Корона".

, "Корона". Найкращий актор у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл чи комедія - Джеремі Аллен Вайт , "Ведмідь".

, "Ведмідь". Найкраща акторка у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія - Айо Едебірі, "Ведмідь".

Довідка

У 2024 році відбулася 81-ша церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус". Його присудження розпочинає сезон різних нагород кіно і телеіндустрії, який звичайно завершується церемонією нагороди "Оскара". Сьогодні "Золотий глобус" - одна з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.

Цьогорічна церемонія вперше з 1982 року транслюватиметься в прямому етері на телеканалі CBS у США.

Це також перша церемонія, на якій у кожній категорії представлено шість номінантів, а не п'ять, як зазвичай.