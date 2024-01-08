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Золотий глобус 2024: названо переможців відомої кінопремії

Названо переможців "Золотого глобусу" 2024 (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

У Лос-Анджелесі в США оголосили переможців 81-ї кінопремії "Золотий глобус". Церемонія вручення відбулася в ніч на 8 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на авторитетне видання The Guardian.

Переможці "Золотого глобусу" 2024

Найкраща драма

Переможцем стала відома кінострічка "Оппенгеймер" про створення ядерної зброї.

 

Серед інших претендентів були фільми:

  • "Вбивці квіткової повні"
  • "Маестро"
  • "Минулі життя"
  • "Зона інтересів"
  • "Траєкторія падіння"

Найкраща комедія/мюзикл

Статуетку "Золотого глобусу" здобув фільм "Бідолашні створіння".

 

У цій номінації також були:

  • "Барбі"
  • "Американська фантастика"
  • "Залишені"
  • "Травень, грудень"
  • "Ейр"

Найкращий фільм іноземною мовою

Переможцем стала "Анатомія падіння", знята французькою мовою. 

 

Інші номінанти:

  • "Опале листя"
  • "Я капітан"
  • "Снігове суспільство"
  • "Минулі життя"
  • "Зона інтересів"

Найкращий анімаційний фільм

Перемогу здобув "Хлопчик і чапля".

 

Змагалися також: 

  • "Елементарно"
  • "Людина-павук: крізь Всесвіт"
  • "Брати Супер Маріо"
  • "Судзуме"
  • "Бажання"

Найкращі актори та інші номінації

  • Найкращий сценарій - "Анатомія падіння", Жюстін Тріє, Артур Харарі.
  • Найкращий актор драматичного фільму - Кілліан Мерфі, "Оппенгеймер".
  • Найкраща акторка драматичного фільму - Лілі Гледстоун, "Вбивці квіткової повні".
  • Найкращий актор у комедійному фільмі чи мюзиклі - Пол Джаматті, "Залишені".
  • Найкраща акторка у комедійному фільмі чи мюзиклі - Емма Стоун, "Бідолахи".
  • Найкращий актор другого плану - Роберт Дауні–молодший, "Оппенгеймер".
  • Найкраща акторка другого плану - Давайн Джой Рендольф, "Залишені".
  • Найкраща музика - Людвіг Ґоранссон, "Оппенгеймер".
  • Найкраща пісня - "What Was I Made For?", Біллі Айліш, "Барбі".
  • Найкращий мінісеріал, серіал-антологія чи фільм для телебачення - "Сварка".
  • Найкращий актор у драматичному серіалі - Кіран Калкін, "Спадкоємці".
  • Найкраща акторка у драматичному серіалі - Сара Снук, "Спадкоємці".
  • Найкращий актор другого плану в серіалі - Метью Макфейден, "Спадкоємці".
  • Найкраща акторка другого плану в серіалі - Елізабет Дебікі, "Корона".
  • Найкращий актор у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл чи комедія - Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь".
  • Найкраща акторка у телевізійному серіалі у жанрі мюзикл або комедія - Айо Едебірі, "Ведмідь".

Довідка

У 2024 році відбулася 81-ша церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус". Його присудження розпочинає сезон різних нагород кіно і телеіндустрії, який звичайно завершується церемонією нагороди "Оскара". Сьогодні "Золотий глобус" - одна з найпочесніших нагород американської кіноіндустрії.

Цьогорічна церемонія вперше з 1982 року транслюватиметься в прямому етері на телеканалі CBS у США.

Це також перша церемонія, на якій у кожній категорії представлено шість номінантів, а не п'ять, як зазвичай.

Раніше ми радили ще вісім вражаючих фільмів 2023 року, які варто переглянути просто зараз.

Читайте також, які мобільні застосунки для перегляду фільмів варто завантажити.

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