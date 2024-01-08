Золотой глобус 2024: названы победители известной кинопремии

В Лос-Анджелесе в США объявили победителей 81 кинопремии "Золотой глобус". Церемония вручения прошла в ночь на 8 января.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на авторитетное издание The Guardian.
Лучшая драма
Победителем стала известная кинолента "Оппенгеймер" о создании ядерного оружия.
Среди других претендентов были фильмы:
Лучшая комедия/мюзикл
Статуэтку "Золотого глобуса" получил фильм "Бедные создания".
В этой номинации также были:
Лучший фильм на иностранном языке
Победителем стала "Анатомия падения", снятая на французском языке.
Другие номинанты:
Лучший анимационный фильм
Победу одержал "Мальчик и цапля".
Соревновались также:
В 2024 году состоялась 81-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус". Его присуждение начинает сезон различных наград кино и телеиндустрии, обычно завершающийся церемонией награды "Оскара". Сегодня "Золотой глобус" - одна из самых почетных наград американской киноиндустрии.
Нынешняя церемония впервые с 1982 года будет транслироваться в прямом эфире на телеканале CBS в США.
Это также первая церемония, на которой в каждой категории представлено шесть номинантов, а не пять, как обычно.
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