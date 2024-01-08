Золотой глобус 2024: названы победители известной кинопремии

Победители "Золотого глобуса" 2024

Лучшая драма

Победителем стала известная кинолента "Оппенгеймер" о создании ядерного оружия.

Среди других претендентов были фильмы:

"Убийцы цветочного полнолуния"

"Маэстро"

"Прошлые жизни"

"Зона интересов"

"Траектория падения"

Лучшая комедия/мюзикл

Статуэтку "Золотого глобуса" получил фильм "Бедные создания".

В этой номинации также были:

"Барби"

"Американская фантастика"

"Оставленные"

"Май, декабрь"

"Эйр"

Лучший фильм на иностранном языке

Победителем стала "Анатомия падения", снятая на французском языке.

Другие номинанты:

"Опавшие листья"

"Я капитан"

"Снежное общество"

"Прошлые жизни"

"Зона интересов"

Лучший анимационный фильм

Победу одержал "Мальчик и цапля".

Соревновались также:

"Элементарно"

"Человек-паук: сквозь Вселенную"

"Братья Супер Марио"

"Судзумэ"

"Желание"

Лучшие актеры и другие номинации

Лучший сценарий - "Анатомия падения", Жюстин Трие, Артур Харари.

Лучший актер драматического фильма - Киллиан Мерфи , "Оппенгеймер".

, "Оппенгеймер". Лучшая актриса драматического фильма - Лили Гледстоун , "Убийцы цветочного полнолуния".

, "Убийцы цветочного полнолуния". Лучший актер в комедийном фильме или мюзикле - Пол Джаматти , "Оставленные".

, "Оставленные". Лучшая актриса в комедийном фильме или мюзикле - Эмма Стоун , "Бедные создания".

, "Бедные создания". Лучший актер второго плана - Роберт Дауни-младший , "Оппенгеймер".

, "Оппенгеймер". Лучшая актриса второго плана - Давайн Джой Рэндольф , "Оставленные".

, "Оставленные". Лучшая музыка - Людвиг Горанссон , "Оппенгеймер".

, "Оппенгеймер". Лучшая песня - "What Was I Made For?", Билли Айлиш , "Барби".

, "Барби". Лучший минисериал, сериал-антология или фильм для телевидения - "Ссора".

Лучший актер в драматическом сериале - Киран Калкин , "Наследники".

, "Наследники". Лучшая актриса в драматическом сериале - Сара Снук , "Наследники".

, "Наследники". Лучший актер второго плана в сериале - Мэтью Макфейден , "Наследники".

, "Наследники". Лучшая актриса второго плана в сериале - Элизабет Дебики , "Корона".

, "Корона". Лучший актер в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия - Джереми Аллен Уайт , "Медведь".

, "Медведь". Лучшая актриса в телевизионном сериале в жанре мюзикл или комедия - Айо Эдебири, "Медведь".

Справка

В 2024 году состоялась 81-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус". Его присуждение начинает сезон различных наград кино и телеиндустрии, обычно завершающийся церемонией награды "Оскара". Сегодня "Золотой глобус" - одна из самых почетных наград американской киноиндустрии.

Нынешняя церемония впервые с 1982 года будет транслироваться в прямом эфире на телеканале CBS в США.

Это также первая церемония, на которой в каждой категории представлено шесть номинантов, а не пять, как обычно.