"Золота" українська малина: ціни на ягоду в Києві збивають з ніг

Ціна за кіло малини шокує

Як розповіли журналісти каналу "Київ24", ціни на малину на одному київському ринку, де її все ж вдалося знайти (ймовірно, мається на увазі Бесарабський) дорівнюють 1500–2000 гривень.

Продавці розповіли, що зараз ягода настільки дорога, що її просто невигідно закуповувати. Проте деякі покупці все ж можуть собі дозволити поласувати "золотою" ягодою.

Звідки везуть дорогу малину

Цікаво, що це не імпортна ягода, а повністю наша, українська. Везуть її до столиці з Одеської області і Закарпаття.

У киян на вулицях запитали, чи готові вони платити гроші за ягоду. Більшість відповіла, що це занадто дорого.

По чому малина в супермаркетах, і де її знайти

Супермаркети поки що не поспішають виставляти на полиці дорогу ягоду. Знайти 125-грамову упаковку вдалося в Новусі. Ціна коробки 235 грн, тобто 1880 за кілограм.

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