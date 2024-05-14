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"Золота Дзиґа" 2024. Стало відомо, які стрічки змагаються у категорії "Найкращий фільм"

"Золота Дзиґа" 2024 оголосила номінантів на "Найкращий фільм" (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Українське об'єднання експертів і професіоналів у галузі кіно та кіновиробництва - Українська кіноакадемія - оголосило номінантів на VIII Національну кінопремію "Золота Дзиґа" 2024 року.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу кіноакадемії розповідає, які стрічки стали номінантами цього року у категорії "Найкращий фільм".

Трійка лідерів за кількістю номінацій

Згідно з повідомленням Української кіноакадемії, перелік номінантів на VIII Національну кінопремію "Золота Дзиґа" було сформовано із довгого списку, до якого увійшло 50 робіт.

Лідером за кількістю номінацій став фільм "Ля Палісіада" - він представлений у 14 категоріях.

За ним слідує стрічка "Довбуш" - 13 номінацій.

Замикає трійку лідерів фільм "Уроки толерантності" - 8 номінацій.

Номінанти у категорії "Найкращий фільм"

У категорії "Найкращий фільм" за "Золоту Дзиґу" змагаються:

 

  • "Довбуш" (продюсери - Максим Асадчий, Данило Білак, режисер - Олесь Санін)

 

  • "Ля Палісіада" (продюсери - Валерія Сочивець, Сашко Чубко, Галина Криворчук, режисер - Філіп Сотниченко)

 

  • "Уроки толерантності" (продюсер - Сергій Лавренюк, режисер - Аркадій Непиталюк)

 

  • "Як там Катя?" (продюсери - Ольга Матат, Влад Дудко, Сергій Коннов, режисер - Крістіна Тинькевич)

 

Уточнюється, що оголошення номінантів відбудеться у декілька етапів на сторінках Української академії 14 травня впродовж дня.

"Слідкуйте за нашими оновленнями, аби не пропустити жодну з номінацій!" - підсумували у кіноакадемії.

Цьогорічні номінанти у категорії "Найкращий фільм" (скріншот: facebook.com/uafilmacademy)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які фільми увійшли у лонглист "Золотої Дзиґи" поточного року.

Читайте також, як і чому Алан Бадоєв "розніс" український фестиваль "Золота Дзиґа".

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