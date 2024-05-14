"Золота Дзиґа" 2024. Стало відомо, які стрічки змагаються у категорії "Найкращий фільм"

Українське об'єднання експертів і професіоналів у галузі кіно та кіновиробництва - Українська кіноакадемія - оголосило номінантів на VIII Національну кінопремію "Золота Дзиґа" 2024 року.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу кіноакадемії розповідає, які стрічки стали номінантами цього року у категорії "Найкращий фільм".
Згідно з повідомленням Української кіноакадемії, перелік номінантів на VIII Національну кінопремію "Золота Дзиґа" було сформовано із довгого списку, до якого увійшло 50 робіт.
Лідером за кількістю номінацій став фільм "Ля Палісіада" - він представлений у 14 категоріях.
За ним слідує стрічка "Довбуш" - 13 номінацій.
Замикає трійку лідерів фільм "Уроки толерантності" - 8 номінацій.
У категорії "Найкращий фільм" за "Золоту Дзиґу" змагаються:
Уточнюється, що оголошення номінантів відбудеться у декілька етапів на сторінках Української академії 14 травня впродовж дня.
"Слідкуйте за нашими оновленнями, аби не пропустити жодну з номінацій!" - підсумували у кіноакадемії.
Цьогорічні номінанти у категорії "Найкращий фільм" (скріншот: facebook.com/uafilmacademy)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які фільми увійшли у лонглист "Золотої Дзиґи" поточного року.
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