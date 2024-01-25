Знущаються з тварин. Зоозахисники просять терміново рятувати черепах на незаконній виставці

Організатори знущаються з тварин

"Черепахи в тісних акваріумах без можливості розвертатися, а ті, що на суші, цілий день повзають у доступі людей, які в буквальному сенсі роблять з ними, що заманеться. Такі пересувні виставки тварин вже заборонені законом, але на закон начхали", - йдеться в повідомленні.

Менеджерка з інформаційних комунікацій UAnimals Руслана Ходжаєва в коментарі "УП Життя" розповіла, що одна з черепах навіть не подавала ознак життя.

"Була одна черепаха, яка мала вигляд неживої, тобто геть не подавала ознак життя: не рухалася, у неї був відкритий рот", - сказала Руслана.

На виставці також можна зробити фото з черепахами за 50 гривень.

"Дві великі черепахи сидять у відкритому вольєрі, де з ними фотографуються діти. Тварини намагаються відлізти в інший бік, але люди їх насильно повертають і продовжують фотографуватися", - стверджує Руслана Ходжаєва.

У Хмельницькій області проходить незаконна пересувна виставка з черепахами (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Зоозахисники просять про допомогу

"Ми просимо вас сходити у місцевий відділок поліції із заявою щодо цієї виставки черепах. Одна людина таку заяву вже подала, але правоохоронці на той момент навіть не знали, що у виставці є щось незаконне, і зовсім не поспішили на місце з'ясовувати обставини", - пишуть в UAnimals.

У Кам'янці-Подільському виставка триватиме до 28 січня, але після цього черепахи поїдуть в інші міста України.