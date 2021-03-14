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Зной, засуха и бури с градом: синоптики прогнозируют аномальное лето в Украине

Автор: Светлана Мащенко

Синоптики прогнозируют летом 2021 погодные аномалии из-за влияния тихоокеанского климатического явления. В периоды "затишья" ожидается зной и засуха, жара будет держаться и в сентябре.

Прогнозом погоды поделились климатолог Вера Балабух и народный синоптик Леонид Горбань.

По словам Веры Балабух, научного сотрудника Украинского гидрометеорологического института, в 2021 году лето в Украине может оказаться под влиянием Ла-Ниньи. Это климатическое явление регулярно возникает в тропических широтах южной части Тихого океана, и воздействует на погоду не только там, но и в Атлантике.

Ла-Нинья может обеспечить мощные явления в нашей стране.

"Циклоны, которые неминуемо будут проходить с запада и юго-запада через территорию Украины, окажутся более мощными, чем в минувшем году. А циклоны несут осадки - дожди, град, и нередко сопровождаются бурями и грозами", - отмечает климатолог, пишет Сегодня.

Народный синоптик Леонид Горбань говорит, что июнь в Украине будет дождливый, но жаркий. В середине июля ожидается пик зноя, жаркой и засушливой будет также первая половина августа. Но во второй половине месяца жара ослабнет, будут небольшие дожди, а в конце августа - похолодает.

Что касается осени, то в сентябре будет много жарких дней, октябрь будет прохладным и сухим, но порадует бабьим летом, а снег будет ранним.

"В сентябре увидим еще 10 дней лета, со второй декады начнутся дожди и похолодает. В начале третьей декады возможно 2-3 дня бабьего лета. Холодный, но сухой октябрь порадует продолжительным бабьим летом в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами. Холода продолжатся и в ноябре, ожидаются дожди и ранний снег", - рассказал Горбань, пишет Апостроф.

Ранее метеоролог Вазира Мартазинова рассказала также, что будет с климатом в Украине в ближайшие пять лет.

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