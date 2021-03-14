Спека, посуха і бурі з градом: синоптики прогнозують аномальне літо в Україні

За словами Віри Балабух, наукового співробітника Українського гідрометеорологічного інституту, у 2021 році літо в Україні може опинитися під впливом Ла-Ніньї. Це кліматичне явище регулярно виникає в тропічних широтах південної частини Тихого океану, і впливає на погоду не тільки там, але і в Атлантиці.

Ла-Нінья може забезпечити потужні явища в нашій країні.

"Циклони, які неминуче будуть проходити з заходу і південного заходу через територію України, виявляться більш потужними, ніж у минулому році. А циклони несуть опади - дощі, град, і нерідко супроводжуються бурями і грозами", - зазначає кліматолог, пише Сьогодні.

Народний синоптик Леонід Горбань каже, що червень в Україні буде дощовий, але жаркий. У середині липня очікується пік спеки, спекотною і посушливою буде також перша половина серпня. Але в другій половині місяця спека послабшає, будуть невеликі дощі, а в кінці серпня - похолодає.

Що стосується осені, то у вересні буде багато спекотних днів, жовтень буде прохолодним і сухим, але порадує бабиним літом, а сніг буде раннім.

"У вересні побачимо ще 10 днів літа, з другої декади почнуться дощі і похолодає. На початку третьої декади можливо 2-3 дні бабиного літа. Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим бабиним літом в середині місяця і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами. Холоди триватимуть і в листопаді, очікуються дощі і ранній сніг", - розповів Горбань, пише Апостроф.