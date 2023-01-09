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Знову весна посеред зими: народний синоптик повідомив, коли чекати на повернення тепла

Прогноз погоди в Україні в січні 2023 (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Після різдвяного холоду до України знову йде тепло. Синоптики прогнозують до 10 градусів вище нуля завдяки повітряним масам з Африки.

Якою буде погода в Україні вже найближчими тижнями - детальніше читайте в матеріалі Styler.

Коли буде потепління

Останніми днями в Україні було досить холодно, що загалом природно для наших широт. Проте вже з 13 січня повітряні маси почнуть змінюватися та розпочнеться наступна весна посеред зими.

За словами народного синоптика Станіслава Щедріна, до більшої частини Європи почне надходити аномально тепла для зими погода. У цей період в Україні можна очікувати від 8 до 10 градусів вище нуля.

Прогноз погоди від Станіслава Щедріна (фото: facebook.com/Stas1234567)

А що кажуть метеорологи?

Прогноз сайтів погоди дещо відрізняється від показань народних синоптиків. Так, наприклад, на Gismeteo пишуть, що з 13 січня тепліше справді стане. Проте температурні коливання будуть у межах 5 градусів тепла, і не вище.

Разом із потеплінням Україну накриють дощі з мокрим снігом, хоча сонце також буде з'являтися.

Скриншот

В Укргідрометцентрі також прогнозують незначне підвищення температури. За їхніми прогнозами найбільше тепла отримають південно-західні області України: там очікується від 3 до 9 градусів тепла.

Раніше ми розповідали, чому найчастіше люди хворіють саме взимку.

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