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"Чи варто вкладатись в "разрушку". Росіяни в Маріуполі рекламують квартири, в яких жили українці

Маріуполь, Четвер 25 січня 2024 09:24
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"Чи варто вкладатись в "разрушку". Росіяни в Маріуполі рекламують квартири, в яких жили українці В Маріуполі росіяни продають квартири українців (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У Маріуполі росіяни рекламують та виставляють на продаж квартири, де ще нещодавно жили українці. Рівень цинізму громадян РФ зашкалює, адже їх не бентежить те, що в житлі залишилися особисті речі власників та зламані життя хазяїв.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на літнє відео, яке виклали у TikTok.

Що кажуть цинічні росіяни на відео

За словами ведучої, в Маріуполі розбиті будинки стоять поряд з "новенькими и восстановленными".

"Рынок недвижимости очень нестандартный", - говорить вона.

В сюжеті росіяни розповідають, що жителі, тобто українці, не повертаються у розтрощені квартири, бо "їм важко".

&quot;Чи варто вкладатись в &quot;разрушку&quot;. Росіяни в Маріуполі рекламують квартири, в яких жили українціТак виглядають квартири українців в Маріуполі, які виставлені на продаж (Скриншот)

Також на кадрах можна побачити ріелтора, який показує напівзнищені квартири в Маріуполі та озвучує ціни на них. Росіяни стверджують, що в окуповане ними місто вже починає "заходити бізнес".

&quot;Чи варто вкладатись в &quot;разрушку&quot;. Росіяни в Маріуполі рекламують квартири, в яких жили українціНа кадрах ріелтор Тетяна на повному серйозі показує житло, де колись жили українці...

"Квартира требует вложений, так как дом пострадал очень после боевых действий", - каже ріелтор.

Зазначимо, що з вікна квартири можна побачити повністю знищений та обгорілий будинок. Світла у житлі немає. Окупанти називають таке житло терміном "разрушка"...

@mirnyieeee

Шок-цены на квартиры в Мариуполе. Ипотека, новостройки и восстановление

original sound - МИРНЫЕ - МИРНЫЕ

Як ми раніше писали, породілля з пологового у Маріуполі, фото з якою облетіло увесь світ, публічно підтримала Путіна.

Раніше ми вже розповідали, що українська журналістка випустила книгу про Маріуполь.

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Маріуполь росіяни
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