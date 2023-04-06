Знижують ризик раку та цукор в крові: ось які спеції обов'язково повинні бути у раціоні
Приправи можуть не тільки радувати смакові рецептори, але і приносити користь здоров'ю. Варто лише знати, які спеції повинні були обов'язково у раціоні.
Про це повідомила нутриціолог Богдана Волошинович в Instagram.
Користь спецій
За її словами, зараз багато людей використовує спеції для приготування різних страв. Загалом вони надають не тільки приємного аромату чи смаку, але й володіють великою кількістю корисних властивостей для організму.
Основною їхньою перевагою є те, що вони діють як:
- антиоксиданти;
- протизапальні;
- противірусні;
- антибактеріальні.
Які спеції корисні
Лавровий лист
Така спеція має такі корисні властивості:
- природний антисептик, який містить багато корисних речовин;
- допомагає покращити травлення, зняти здуття, нормалізувати сон та очистити дихальні шляхи;
- має сечогінну, антибактеріальну та імунностимулюючу дію;
- виводить токсини.
Часник
Часник має багато корисних речовин та позитивно впливає на організм:
- покращує роботу кишківника;
- захищає печінку;
- зміцнює імунітет;
- знижує рівень цукру в крові;
- знижує ризик раку простати;
- знижує ймовірність появи карієсу та запалення ясен.
Базилік
Приправа так впливає на організм:
- покращує приплив крові до головного мозку;
- діє як спазмолітик та має розслабляючу дію;
- є потогінним та жарознижувальним засобом;
- має антибактеріальну дію.
Орегано
Така спеція надає організму такі позитивні зміни:
- має заспокійливу дію;
- допомагає боротись з висипанням;
- відновлює структуру волосся.
Імбир
Імбир надає організму не тільки почуття ситості та покращує імунітет:
- позбавляє головного болю;
- нормалізує циркуляцію крові;
- покращує якість шкіри;
- нормалізує роботу травної системи;
- допомагає при нудоті.
Раніше ми повідомляли, коли потрібно додавати лавровий лист у суп при варінні.
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