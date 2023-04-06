Снижают риск рака и сахар в крови: вот какие специи обязательно должны быть в рационе

Приправы могут не только радовать вкусовые рецепторы, но и приносить пользу здоровью. Стоит знать, какие специи должны были обязательно в рационе.

Об этом сообщила нутрициолог Богдана Волошинович в Instagram .

Польза специй

По ее словам, сейчас многие используют специи для приготовления различных блюд. В общем они придают не только приятный аромат или вкус, но и обладают большим количеством полезных свойств для организма.

Основным их преимуществом является то, что они действуют как:

антиоксиданты;

противовоспалительные;

противовирусные;

антибактериальные.

Какие специи полезны

Лавровый лист

Такая специя обладает следующими полезными свойствами:

природный антисептик, содержащий много полезных веществ;

помогает улучшить пищеварение, снять вздутие, нормализовать сон и очистить дыхательные пути;

оказывает мочегонное, антибактериальное и иммуностимулирующее действие;

выводит токсины.

Чеснок

Чеснок имеет много полезных веществ и положительно влияет на организм:

улучшает работу кишечника;

защищает печень;

укрепляет иммунитет;

снижает уровень сахара в крови;

снижает риск рака простаты;

снижает вероятность появления кариеса и воспаления десен.

Базилик

Приправа так влияет на организм:

улучшает приток крови к головному мозгу;

действует как спазмолитик и оказывает расслабляющее действие;

является потогонным и жаропонижающим средством;

оказывает антибактериальное действие.

Орегано

Такая специя придает организму следующие положительные изменения:

оказывает успокаивающее действие;

помогает бороться с сыпью;

восстанавливает структуру волос.

Имбирь

Имбирь придает организму не только чувство сытости и улучшает иммунитет: