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Снижают риск рака и сахар в крови: вот какие специи обязательно должны быть в рационе

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Четверг 06 апреля 2023 09:03
Снижают риск рака и сахар в крови: вот какие специи обязательно должны быть в рационе Какие специи должны быть в рационе (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Приправы могут не только радовать вкусовые рецепторы, но и приносить пользу здоровью. Стоит знать, какие специи должны были обязательно в рационе.

Об этом сообщила нутрициолог Богдана Волошинович в Instagram.

Польза специй

По ее словам, сейчас многие используют специи для приготовления различных блюд. В общем они придают не только приятный аромат или вкус, но и обладают большим количеством полезных свойств для организма.

Основным их преимуществом является то, что они действуют как:

  • антиоксиданты;
  • противовоспалительные;
  • противовирусные;
  • антибактериальные.

Какие специи полезны

Лавровый лист

Такая специя обладает следующими полезными свойствами:

  • природный антисептик, содержащий много полезных веществ;
  • помогает улучшить пищеварение, снять вздутие, нормализовать сон и очистить дыхательные пути;
  • оказывает мочегонное, антибактериальное и иммуностимулирующее действие;
  • выводит токсины.

Чеснок

Чеснок имеет много полезных веществ и положительно влияет на организм:

  • улучшает работу кишечника;
  • защищает печень;
  • укрепляет иммунитет;
  • снижает уровень сахара в крови;
  • снижает риск рака простаты;
  • снижает вероятность появления кариеса и воспаления десен.

Базилик

Приправа так влияет на организм:

  • улучшает приток крови к головному мозгу;
  • действует как спазмолитик и оказывает расслабляющее действие;
  • является потогонным и жаропонижающим средством;
  • оказывает антибактериальное действие.

Орегано

Такая специя придает организму следующие положительные изменения:

  • оказывает успокаивающее действие;
  • помогает бороться с сыпью;
  • восстанавливает структуру волос.

Имбирь

Имбирь придает организму не только чувство сытости и улучшает иммунитет:

  • лишает головной боли;
  • нормализует циркуляцию крови;
  • улучшает качество кожи;
  • нормализует работу пищеварительной системы;
  • помогает при тошноте.

Раньше мы сообщали, когда нужно добавлять лавровый лист в суп при варке.

Также мы писали о натуральной приправе, которая может оградить от деменции и болезни Альцгеймера.

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приправа нутриціолог