Снижают риск рака и сахар в крови: вот какие специи обязательно должны быть в рационе
Приправы могут не только радовать вкусовые рецепторы, но и приносить пользу здоровью. Стоит знать, какие специи должны были обязательно в рационе.
Об этом сообщила нутрициолог Богдана Волошинович в Instagram.
Польза специй
По ее словам, сейчас многие используют специи для приготовления различных блюд. В общем они придают не только приятный аромат или вкус, но и обладают большим количеством полезных свойств для организма.
Основным их преимуществом является то, что они действуют как:
- антиоксиданты;
- противовоспалительные;
- противовирусные;
- антибактериальные.
Какие специи полезны
Лавровый лист
Такая специя обладает следующими полезными свойствами:
- природный антисептик, содержащий много полезных веществ;
- помогает улучшить пищеварение, снять вздутие, нормализовать сон и очистить дыхательные пути;
- оказывает мочегонное, антибактериальное и иммуностимулирующее действие;
- выводит токсины.
Чеснок
Чеснок имеет много полезных веществ и положительно влияет на организм:
- улучшает работу кишечника;
- защищает печень;
- укрепляет иммунитет;
- снижает уровень сахара в крови;
- снижает риск рака простаты;
- снижает вероятность появления кариеса и воспаления десен.
Базилик
Приправа так влияет на организм:
- улучшает приток крови к головному мозгу;
- действует как спазмолитик и оказывает расслабляющее действие;
- является потогонным и жаропонижающим средством;
- оказывает антибактериальное действие.
Орегано
Такая специя придает организму следующие положительные изменения:
- оказывает успокаивающее действие;
- помогает бороться с сыпью;
- восстанавливает структуру волос.
Имбирь
Имбирь придает организму не только чувство сытости и улучшает иммунитет:
- лишает головной боли;
- нормализует циркуляцию крови;
- улучшает качество кожи;
- нормализует работу пищеварительной системы;
- помогает при тошноте.
Раньше мы сообщали, когда нужно добавлять лавровый лист в суп при варке.
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