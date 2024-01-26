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Знижують ризик хвороб серця та діабет: ось які продукти повинні бути в раціоні

П'ятниця 26 січня 2024 13:55
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Знижують ризик хвороб серця та діабет: ось які продукти повинні бути в раціоні Чому молочні продукти повинні бути в раціоні (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Ольга Дорош

Молочні продукти люди вживають майже кожного дня. Варто знати, як сир, молоко, йогурт та сметана впливають на здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога та фізіолога Ольги Дорош.

Для чого їсти молочні продукти

За словами експерта, такі продукти містять поживні речовини, які дуже важливі для нормального функціонування організму. Наприклад:

  • білок
  • кальцій - це понад 200 функцій в організмі
  • калій
  • йод
  • вітаміни А, D, B2, D12
  • пробіотики, які корисні для мікробіому

Нутриціолог зазначила, що молочні продукти корисні для кісток, зубів, знижують ризик хвороб серця, діабету 2 типу та важливі для здоров'я кишківника.

Кому не можна їсти

Категорично не можна їсти молочні продукти таким людям:

  • у кого алергія на білок коров'ячого молока
  • тим, хто не може на смак терпіти молочні продукти

В якості альтернативи, Ольга Дорош радить обрати рослинні продукти. Наприклад, рослинне молоко, йогурти без цукру та соєві сири. Також рибу, горіхи й насіння є джерелами кальцію.

При непереносимості лактози, варто обирати безлактозну продукцію, або запитайте в лікаря про прийом ферменту лактази.

В кисломолочних продуктах лактози в рази менше, ніж в цільному молоці і ви можете не відчувати негативних реакцій (діареї та здуття) від їх вживання.

Скільки молочних продуктів їсти щодня

Для дорослих 2-3 порції на день, але рекомендована кількість залежить від віку, статі та етапу життя. Наприклад, жінкам старше 51 року рекомендовано 3-4 порції на день, оскільки їх потреба в кальції вища.

Дітям потрібно 3-4 порції на день.

Зокрема, до порції відносять:

  • 200 мл молока
  • 200 мл йогурту, кефіру
  • 3 ст.л кисломолочного сиру
  • 30 г твердого сиру

"Посипте кашу чи макарони тертим твердим сиром, взяли йогурт чи кисломолочний сир до фруктів на перекус - ось вам і рекомендована доза. А якщо лате випити, то маємо 3 порції", - каже нутриціолог.

Експерт радить обирати продукти середньої жирності, тобто сир кисломолочний не 9%, а 2-5%, а молоко - 1-1,5%.

Раніше ми повідомляли, як відрізнити натуральний сир від підробки прямо в супермаркеті.

Також ми писали, коли дитині вперше можна дати молоко та яке обрати.

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