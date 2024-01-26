Знижують ризик хвороб серця та діабет: ось які продукти повинні бути в раціоні
Молочні продукти люди вживають майже кожного дня. Варто знати, як сир, молоко, йогурт та сметана впливають на здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога та фізіолога Ольги Дорош.
Для чого їсти молочні продукти
За словами експерта, такі продукти містять поживні речовини, які дуже важливі для нормального функціонування організму. Наприклад:
- білок
- кальцій - це понад 200 функцій в організмі
- калій
- йод
- вітаміни А, D, B2, D12
- пробіотики, які корисні для мікробіому
Нутриціолог зазначила, що молочні продукти корисні для кісток, зубів, знижують ризик хвороб серця, діабету 2 типу та важливі для здоров'я кишківника.
Кому не можна їсти
Категорично не можна їсти молочні продукти таким людям:
- у кого алергія на білок коров'ячого молока
- тим, хто не може на смак терпіти молочні продукти
В якості альтернативи, Ольга Дорош радить обрати рослинні продукти. Наприклад, рослинне молоко, йогурти без цукру та соєві сири. Також рибу, горіхи й насіння є джерелами кальцію.
При непереносимості лактози, варто обирати безлактозну продукцію, або запитайте в лікаря про прийом ферменту лактази.
В кисломолочних продуктах лактози в рази менше, ніж в цільному молоці і ви можете не відчувати негативних реакцій (діареї та здуття) від їх вживання.
Скільки молочних продуктів їсти щодня
Для дорослих 2-3 порції на день, але рекомендована кількість залежить від віку, статі та етапу життя. Наприклад, жінкам старше 51 року рекомендовано 3-4 порції на день, оскільки їх потреба в кальції вища.
Дітям потрібно 3-4 порції на день.
Зокрема, до порції відносять:
- 200 мл молока
- 200 мл йогурту, кефіру
- 3 ст.л кисломолочного сиру
- 30 г твердого сиру
"Посипте кашу чи макарони тертим твердим сиром, взяли йогурт чи кисломолочний сир до фруктів на перекус - ось вам і рекомендована доза. А якщо лате випити, то маємо 3 порції", - каже нутриціолог.
Експерт радить обирати продукти середньої жирності, тобто сир кисломолочний не 9%, а 2-5%, а молоко - 1-1,5%.
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