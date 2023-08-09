Знижує ризик інсульту та раку: ось який овоч потрібно часто їсти
Соковиті томати можна їсти сирими або приготувати у різноманітних комбінаціях. Помідори не лише смакують, але й містять ряд корисних переваг для здоров'я.
Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у National Library of Medicine.
Чим корисні помідори
Помідори містять не тільки вітаміни й мінерали, а ще й надзвичайно важливий каротиноїд з антиоксидантними властивостями під назвою лікопен. Такий пігмент надає помідорам характерного червоного або рожевого кольору.
Чим інтенсивніше забарвлення, то більше лікопену міститься в овочі. Важливо, що лікопен дуже добре впливає на організм людини.
До основних переваг вчені віднесли:
- зміцнює імунну систему
- знижує холестерин
- бореться з вільними радикалами
- знижує ризик інсульту
- покращує згортання крові
- знижує ризик атеросклерозу
За словами науковців, найбільше лікопену міститься в помідорах, які піддалися термічній обробці. У сирому овочі містить приблизно 515 мікрограмів лікопену. Дві столові ложки томатної пасти містять 13,8 тис. мікрограмів лікопіну.
Як помідори знижують ризик раку
Згідно з дослідженням, лікопен здатний запобігти раку підшлункової залози. Зокрема, ті люди, в раціоні яких багато помідорів, на 31% знижуть ймовірність виникнення раку.
Шкода помідорів
Шкода помідорів обумовлений індивідуальною непереносимістю - алергією. Для таких категорій осіб помідори строго протипоказані:
- хворі на артрит
- люди, які страждають від хвороб нирок і подагри
- люди, які страждають від гастриту, виразкової хвороби шлунка, панкреатиту
Небажано вживати помідори, якщо ви страждаєте від печії. Щавлева кислота, яка міститься в помідорах може бути протипоказана людям, які страждають від деяких захворювань.
Вибирайте сорти, що мають найменший вміст натрію. Переважно більшість сортів томатів містять дуже багато натрію. Навіть томатний суп містить натрій - одна чашка має від 700 мг до 1260 мг натрію.
Раніше ми повідомляли, які помідори в жодному разі не можна консервувати.
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