Снижает риск инсульта и рака: вот какой овощ нужно часто есть
Сочные томаты можно есть сырыми или приготовить в различных комбинациях. Помидоры не только вкусные, но и содержат ряд полезных преимуществ для здоровья.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в National Library of Medicine.
Чем полезны помидоры
Помидоры содержат не только витамины и минералы, но и чрезвычайно важный каротиноид с антиоксидантными свойствами под названием ликопин. Такой пигмент придает помидорам характерный красный или розовый цвет.
Чем интенсивнее окрас, тем больше ликопина содержится в овоще. Важно, что ликопин очень хорошо влияет на организм человека.
К основным преимуществам ученые отнесли:
- укрепляет иммунную систему
- снижает холестерин
- борется со свободными радикалами
- снижает риск инсульта
- улучшает свертываемость крови
- снижает риск атеросклероза
По словам ученых, больше всего ликопин содержится в помидорах, подвергшихся термической обработке. В сыром овоще содержит примерно 515 микрограмм ликопина. Две столовые ложки томатной пасты содержат 13,8 тыс. микрограмм ликопина.
Как помидоры снижают риск рака
Согласно исследованию, ликопин способен предотвратить рак поджелудочной железы. В частности, люди, в рационе которых много помидоров, на 31% снизят вероятность возникновения рака.
Вред помидоров
Вред помидоров обусловлен индивидуальной непереносимостью - аллергией. Для таких категорий лиц помидоры строго противопоказаны:
- больные артритом
- люди, страдающие от болезней почек и подагры
- люди, страдающие гастритом, язвенной болезнью желудка, панкреатитом
Нежелательно употреблять помидоры, если вы страдаете изжогой. Щавелевая кислота, содержащаяся в помидорах может быть противопоказана людям, страдающим некоторыми заболеваниями.
Выбирайте сорта, содержащие наименьшее содержание натрия. Преимущественно большинство сортов томатов содержат большое количество натрия. Даже томатный суп содержит натрий - одна чашка имеет от 700 мг до 1260 мг натрия.
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