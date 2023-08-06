Ці помідори в жодному разі не можна консервувати. І ось чому

Не всі помідори однаково підходять для консервування, а деякі з них не можна вживати і в сирому вигляді.

Що про це відомо - в матеріалі Styler далі.

Ці помідори не можна навіть їсти

Багато хто споживає в їжу зелені томати. Але робити цього не варто, адже в таких плодах міститься токсична речовина соланін.

У великих дозах вона може призвести до серйозного отруєння.

Соланін - одна з найдавніших і найвідоміших отрут. Вона міститься і в іншій пасльоновій культурі - ягодах, які виростають на надземній частині картоплі.

Якщо ви їсте зелені томати, так само вживаєте соланін.

Як запобігти отруєнню

Якщо томат ще зелений, але вже доріс до сортового розміру і налився, його можна зірвати, покласти у світле місце і він дозріє. В такому разі помідори втрачають токсичність і стають придатними.

Чи можна консервувати зелені томати

Зелені томати (які доросли і налилися) цілком можна консервувати і без дозрівання.

Так само можна консервувати бурі томати (ті, що почали червоніти).

Які плоди не можна ані консервувати, ані їсти сирим

Важливо не вживати зелений томат, який ще не набув блиску. Плід, який не має блиску навіть після дозрівання на світлі (без куща), вживати в їжу не можна, як і консервувати. Він містить багато соланіну.

Які ще томати не можна консервувати:

надто крупні

порепані

які почали псуватися

з великими білими жилками всередині

Для консервації цілими найкраще підходять помідори типу "сливка", а от м'ясисті крупні сорти краще використовувати для соусів, кетчупів, соків.