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Зниження лібідо та хронічні запалення: кардіолог назвала фактор, який шкодить організму

Чим ожиріння шкодить організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Підвищення маси тіла є фактором ризику захворювань серця, судин, суглобів, репродуктивних органів і травної системи. Вага впливає на велику кількість процесів в організмі і може спровокувати хронічні захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кардіолога Наталії Іванюк.

Хронічне запалення

Лікар розповіла, що жирова маса здебільшого призводить до підвищення рівня фонового запалення в організмі.

Саме це постійно забирає ресурс у імунної системи, відволікає її від інших впливів: вірусів, бактерій чи то онкології.

Модифікація судин

Судини (артеріол) повинні розширюватися і звужуватися залежно від потреби тканин та органів кровопостачання. Потім виникає гіаліноз.

Судини стають як би щільними, і вони вже не здатні нормально розширюватися і звужуватися, коли орган вимагає від них кисню та поживних речовин. Це призводить до порушень відповідних органів.

Найчастіше страждає сітківка ока, нирки та головний мозок, серце і печінка теж.

Постійний прийом ліків

Зайва вага призводить до підвищення тиску і холестерину, цукру та болю в суглобах. Тоді людина змушена у результаті постійно приймати ліки.

Хронічні дегенеративні зміни в опорно-руховому апараті

Суглоби схильні до більшого навантаження, ніж якби не було зайвої ваги. Вони швидко зношуються. Навіть коли ви скинете зайву вагу, не так просто привести суглоби до норми, це займає роки.

Порушення циклу, зниження лібідо

Кардіолог зазначила, що усі ці потреби при хронічному ожирінні знижуються до нуля.

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