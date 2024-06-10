Снижение либидо и хронические воспаления: кардиолог назвала фактор, который вредит организму

Повышение массы тела является фактором риска заболеваний сердца, сосудов, суставов, репродуктивных органов и пищеварительной системы. Вес влияет на множество процессов в организме и может спровоцировать хронические заболевания.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.
Врач рассказала, что жировая масса в большинстве своем приводит к повышению уровня фонового воспаления в организме.
Именно это постоянно отнимает ресурс у иммунной системы, отвлекает ее от других воздействий: вирусов, бактерий или онкологии.
Сосуды (артериол) должны расширяться и сужаться в зависимости от потребности тканей и органов кровоснабжения. Затем возникает гиалиноз.
Сосуды становятся как бы плотными, и они уже не способны нормально расширяться и сужаться, когда орган требует от них кислорода и питательных веществ. Это приводит к нарушениям соответствующих органов.
Чаще страдает сетчатка глаза, почки и мозг, сердце и печень тоже.
Лишний вес приводит к повышению давления и холестерина, сахара и боли в суставах. Тогда человек вынужден в результате постоянно принимать лекарства.
Суставы подвержены большей нагрузке, чем если бы не было лишнего веса. Они быстро изнашиваются. Даже когда вы сбросите лишний вес, не так просто привести суставы в норму, это занимает годы.
Кардиолог отметила, что все эти потребности при хроническом ожирении снижаются до нуля.
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