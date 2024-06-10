RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Снижение либидо и хронические воспаления: кардиолог назвала фактор, который вредит организму

Чем ожирение вредит организму (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Повышение массы тела является фактором риска заболеваний сердца, сосудов, суставов, репродуктивных органов и пищеварительной системы. Вес влияет на множество процессов в организме и может спровоцировать хронические заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кардиолога Натальи Иванюк.

Хроническое воспаление

Врач рассказала, что жировая масса в большинстве своем приводит к повышению уровня фонового воспаления в организме.

Именно это постоянно отнимает ресурс у иммунной системы, отвлекает ее от других воздействий: вирусов, бактерий или онкологии.

Модификация сосудов

Сосуды (артериол) должны расширяться и сужаться в зависимости от потребности тканей и органов кровоснабжения. Затем возникает гиалиноз.

Сосуды становятся как бы плотными, и они уже не способны нормально расширяться и сужаться, когда орган требует от них кислорода и питательных веществ. Это приводит к нарушениям соответствующих органов.

Чаще страдает сетчатка глаза, почки и мозг, сердце и печень тоже.

Постоянный прием лекарств

Лишний вес приводит к повышению давления и холестерина, сахара и боли в суставах. Тогда человек вынужден в результате постоянно принимать лекарства.

Хронические дегенеративные изменения в опорно-двигательном аппарате

Суставы подвержены большей нагрузке, чем если бы не было лишнего веса. Они быстро изнашиваются. Даже когда вы сбросите лишний вес, не так просто привести суставы в норму, это занимает годы.

Нарушение цикла, снижение либидо

Кардиолог отметила, что все эти потребности при хроническом ожирении снижаются до нуля.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВесЗдоровьеКардиолог