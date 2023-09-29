Як відновити імунітет, втрачений через війну: лікар назвала найкращі способи

Постійний стрес в умовах війни може серйозно впливати на фізичне і психологічне здоров'я людей будь-якого віку. Один з основних аспектів, який потрібно враховувати, - це зниження імунітету, особливо у дітей та дорослих, які переживають стрес та живуть у незвичних умовах.

Які є причини зниження імунітету в умовах стресу і війни, а також які є способи відновлення організму перед початком сезону застуд, розказала для РБК-Україна (проєкт Styler) сімейний лікар, яка обслуговує пацієнтів через систему Helsi Маргарита Хмарук.

Чому стрес впливає на імунну систему

Щоб зрозуміти, чому стрес може призвести до зниження імунітету, слід звернутися до фізіології. Під час стресу наш організм виробляє більше стресових гормонів - адреналіну та кортизолу. Ці гормони можуть пригнічувати роботу імунної системи, роблячи організм менш стійким до інфекцій.

Стрес також може призвести до нездорових звичок, таких як недостатньої фізичної активності, нездорового харчування, недостатнього сну і вживання алкоголю або наркотичних речовин. Всі ці фактори можуть погіршити стан імунної системи.

Як відновити організм до приходу сезону застуд

Здоровий спосіб життя. Важливо дбати про здоровий режим дня, забезпечувати достатню кількість сну (7-9 годин на ніч для дорослих, більше для дітей), правильно харчуватися (багато фруктів, овочів, білків із низьким вмістом жиру) і уникати шкідливих звичок.

Фізична активність. Регулярна фізична активність підвищує імунітет. Це може бути навіть проста щоденна прогулянка на свіжому повітрі.

Способи стрес-корегулювання. Знаходьте способи стрес-корегулювання, такі як медитація, йога або глибоке дихання. Релаксація може допомогти знизити рівень кортизолу в організмі.

Запобігання інфекціям. Дотримуйтеся правил особистої гігієни, мийте руки, вакцинуйтеся за необхідності та уникайте контакту з хворими.

Підтримка психічного здоров'я. Звертайте увагу на психічне здоров'я ваших дітей і себе. Якщо необхідно, звертайтесь до психолога чи психіатра для психологічної підтримки.

Додаткові вітаміни та мінерали. За консультацією лікаря може бути призначено додаткові вітаміни та мінерали, які підтримують імунну систему.

Вакцинація від сезонних захворювань. Для захисту від COVID, сезонних застуд і грипу важливо вакцинувати себе і своїх дітей. Вакцинація може значно знизити ризик зараження і розвитку важких форм захворювань.

Умови війни та стрес можуть бути важким випробуванням для імунної системи, але дотримання здорового способу життя і правильні заходи допоможуть зберегти її стійкість і підготувати організм до приходу сезону застуд. Пам'ятайте, що піклуватися про своє здоров'я і здоров'я своєї родини завжди варто.