Как восстановить иммунитет, пострадавший из-за войны: врач назвала самые лучшие способы

Постоянный стресс в условиях войны может серьезно влиять на физическое и психологическое здоровье людей всех возрастов. Один из основных аспектов, который нужно учитывать - это снижение иммунитета, особенно у детей и взрослых, которые переживают стресс и живут в непривычных условиях.

Какие есть причины снижения иммунитета в условиях стресса и войны, а также какие есть способы восстановления организма перед началом сезона простуд, рассказала для РБК-Украина (проект Styler) семейный врач, обслуживающая пациентов через систему Helsi Маргарита Хмарук.

Почему стресс влияет на иммунную систему

Чтобы понять, почему стресс может привести к понижению иммунитета, следует обратиться к физиологии. Во время стресса наш организм производит больше стрессовых гормонов - адреналина и кортизола. Эти гормоны могут угнетать работу иммунной системы, делая организм менее устойчивым к инфекциям.

Стресс также может привести к нездоровым привычкам, таким как недостаточной физической активности, нездоровому питанию, недостаточному сну и употреблению алкоголя или наркотических веществ. Все эти факторы могут усугубить состояние иммунной системы.

Как восстановить организм до прихода сезона простуд

Здоровый образ жизни. Важно заботиться о здоровом режиме дня, обеспечивать достаточное количество сна (7-9 часов в ночь для взрослых, больше для детей), правильно питаться (многие фрукты, овощи, белки с низким содержанием жира) и избегать вредных привычек.

Физическая активность. Регулярная физическая активность увеличивает иммунитет. Это может быть даже простая ежедневная прогулка на открытом воздухе.

Способы стресс-регулирования. Находите способы стресс-регулирования, такие, как медитация, йога или глубокое дыхание. Релаксация поможет снизить уровень кортизола в организме.

Предотвращение инфекций. Соблюдайте правила личной гигиены, мойте руки, вакцинируйтесь при необходимости и избегайте контакта с больными.

Поддержка психологического здоровья. Обращайте внимание на психическое здоровье детей и себя. При необходимости обращайтесь к психологу или психиатру для психологической поддержки.

Дополнительные витамины и минералы. По консультации врача могут быть назначены дополнительные витамины и минералы, которые поддерживают иммунную систему.

Вакцинация от сезонных болезней. Для защиты от COVID, сезонных простуд и гриппа важно вакцинировать себя и своих детей. Вакцинация может значительно снизить риск заражения и развития тяжелых форм заболеваний.

Условия войны и стресс могут быть трудным испытанием для иммунной системы, но соблюдение здорового образа жизни и правильные меры помогут сохранить ее стойкость и подготовить организм к приходу сезона простуд. Помните, что заботиться о своем здоровье и здоровье своей семьи всегда стоит.