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Не знищуйте печінку дитини: педіатр розповіла про тик і чим не можна лікувати

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Субота 24 вересня 2022 07:19
Не знищуйте печінку дитини: педіатр розповіла про тик і чим не можна лікувати Фото: невролог пояснила, як реагувати на тик у дітей (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Тик у дитини може виникнути в ранньому віці з різних причин, і в деяких випадках не вимагає лікування. Крім того, ряд медичних препаратів, якими батьки можуть напихати своїх чад у надії вирішити проблему тику, здатні просто посадити печінку малечі.

Про це розповіла дитячий невролог, педіатр Ірина Платонова у своєму Instagram.

Лікар висловилася про тик у дітей і дала рекомендації, як реагувати на ситуації, коли малюк часто і без причини шморгає носом, покашлює, моргає, смикає головою, піджимає плечима і так далі.

Які бувають тики

Первинні - не пов'язані з основним захворюванням і їх найчастіше зустрічають у дітей. Транзиторні тики тривають від 2 тижнів до 1 року, хронічні - тривають понад 1 рік.

Є й вторинні тики, що виникають на фоні самого захворювання. Так, вони можуть виникнути після черепно-мозкової травми, інфекції центральної нервової системи, при аутизмі, інсульті.

Різновиди тиків

І первинні, і вторинні тики можуть бути моторними. Це коли у дитини "кліпання" очима, витягування губи в трубочку, стискування зубів, витягування язика, різні дії губами тощо, розповіла педіатр.

Можуть бути і вокальними (це, наприклад, різне хрюкання, чавкання, вигукування різних звуків, копролалія - вигукування нецензурних слів).

Синдром Туретта - це особливий вид тиків, що характеризується як поєднання і моторних, і вокальних тиків у пацієнта, що триває понад рік.

"Не обов'язково і моторні, і вокальні тики мають бути одночасно. Зустрічається у віці від 2 до 21 року", - зазначає фахівець.

Коли потрібне лікування

Також Платонова розповіла, що тики, які тривають менше ніж рік, і не приносять дитині дискомфорту - лікувати не потрібно.

За словами фахівця, у лікуванні є необхідність, тільки якщо вони мають нав'язливий характер, з'являються все нові й нові тики, і вони знижують якість життя.

Ліки при тику

"Хочу зауважити, що препарати магнію, ноотропи (ноофен, нообут, пантогам та інші) при тиках не ефективні. Не марнуйте свій час і не знищуйте печінку дитини", - говорить педіатр.

Вона додала, що при тиках призначають антипсихотичні препарати, антиконвульсанти, і лише під спостереженням лікаря.

Нагадаємо, раніше невролог назвала список відомих заспокійливих ліків, які не працюють.

А також перед цим сімейний лікар пояснила, як і коли давати жарознижувальні дітям, та назвала важливі нюанси.

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