Відбілює тканину і дезінфікує поверхні: 5 способів застосування перекису водню при прибиранні

Перекис водороду, який зазвичай зберігається ледь не в кожній оселі, зазвичай використовується з медичною метою. Проте цей засіб можна застосовувати і в побуті для прибирання на різноманітних поверхнях.

Про те, як можна використати перекис водню для прибирання, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Real Simple .

Як засіб для дезінфекції щіток для посуду та ванної

Перекис водню - чудовий спосіб дезінфікувати оселю. Його радять використовувати для очищення брудних скребків для миття посуду, рушників, ганчірок, губок і щіток для туалету.

Він також може бути корисним для очищення деяких медичних предметів, таких як електронні пластикові термометри.

Для очищення поверхні слід розпилити трохи перекису водню безпосередньо на предмети, дати йому запінитися - і повторити процедуру. Якщо річ дуже брудна, її можна замочити.

Хоча перекис водню можна використовувати для чищення багатьох речей, найкраще змішувати його лише з водою. Змішування розчину з аміаком, хлорним відбілювачем або оцтом у закритому посуді може призвести до утворення небезпечних газів.

Для очищення холодильника

Усередині холодильника також можуть розмножуватися бактерії. Але використання хімічних засобів для чищення всередині приладу - не завжди ідеальний варіант.

Для очищення стінок та полиць холодильника нетоксичним перекисом водню радять просто нанести трохи рідини на паперовий рушник, ганчірку або губку, і ретельно протерти поверхні.

Що почистити шви між плиткою

З часом шви між плиткою - у ванній кімнаті, на кухні чи в коридорі - стають тьмяними і брудними.

Це відбувається внаслідок постійної дії вологи та їхньої форми, що створює певні проблеми в їхньому очищенні - скільки б разів ви не протирали поверхню шваброю з мийним засобом.

Крім того, на швах між плиткою в ванній може навіть виникнути пліснява. Проте, окрім спеціальних засобів для прибирання, почистити та відбілити шви між плиткою можна за допомогою перекису водню.

Для цього радять використати стару зубну щітку, яку необхідно занурити в миску з перекисом, а потім обробити шви. До того ж розчин має дезінфікаційну дію.

Як відбілювач для тканини

Якщо ваші білі рушники та одяг останнім часом виглядають трохи тьмяними або неприємно пахнуть, це можна виправити перекисом водню - додавши одну склянку 3-відсоткового розчину у пральну машину перед тим, як завантажити одяг.

Перекис водню є чудовою заміною відбілювача, проте не забудьте спочатку протестувати тканину або використовуйте його лише для білих речей, оскільки він може залишити плями на темних тканинах.

Перекис водню також є більш екологічно чистим продуктом, ніж відбілювач. Однак не потрібно використовувати перекис водню і відбілювач одночасно.

Гіпохлорит натрію, що міститься у хлорному відбілювачі, нейтралізує перекис водню, по суті, перетворюючи його на воду. Тож в такому випадку ваш одяг не стане чистішим.

Щоб прибрати запахи з пральної машини

Пральні машини, особливо високоефективні варіанти з фронтальним завантаженням, можуть мати специфічний запах.

Це може відбуватися через цвіль і плісняву, які ростуть через надлишок кондиціонера та залишків мийних засобів, якщо їх додають забагато.

Альтернативою різноманітним засобом є перекис водню. Цей розчин може продезінфікувати прилад зсередини, прибравши запах - для цього радять влити дві невеликі склянки перекису водню в порожній барабан пральної машини, а потім запустити цикл гарячого прання.