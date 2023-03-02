Знищили квітуче місто: як виглядав Бахмут до та після приходу окупантів

Як виглядав Бахмут раніше

Це місто - одне з найкрасивіших у Донецькій області, з алеєю троянд.

Зокрема, раніше Бахмут був комфортним містом для життя, яке окупанти перетворили на випалену землю з поодинокими перехожими на вулицях.

Алея троянд у Бахмуті (скриншот)

Населений пункт окупанти обстрілюють усіма можливими видами озброєння. Також українські рятувальники постійно з-під уламків дістають загиблих та поранених.

До того ж росіяни ледь не щодня заявляють, що от-от візьмуть "Артемівськ", маючи на увазі Бахмут.

Зазначається, що у 2014 році місто 5 разів намагалися штурмувати терористи. Відтоді 6 липня щороку відзначали день звільнення. У 2016-му йому повернули історичну назву - Бахмут.

Як виглядав Бахмут до вторгнення РФ (скриншот)

На що перетворили місто окупанти

Вже у травні 2022 року полиці магазинів спорожніли. По гуманітарну допомогу люди бігають під обстрілами, взимку варять їсти на вогні просто у будинках.

Попри все, українські військові продовжують боротись за Бахмут.

Через російських окупантів місцеві жителі живуть без світла, тепла, інтернету, але нікуди не їдуть.

У місті зараз дуже складна ситуація, але воно все одно залишається під контролем ЗСУ.

Російські військові постійно обстрілюють Бахмут (скриншот)