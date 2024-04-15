"Уничтожили историю". Донецкую стелу с надписями военных закрасили: украинцы возмущены

Легендарную Донецкую стелу, на которой военные оставляли надписи и шевроны, закрасили "волонтеры". Это сильно возмутило сеть, военные и парамедики, а также фотограф и обычные украинцы не скрывают разочарования.

Кто закрасил Донецкую стелу и как на это реагирует сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

На въезде в Донецкую область закрасили стелу - что известно

На днях в сети сообщили, что стелу "обновили". При этом "благодарить" за это предлагали этих людей: Викторию Черногор, Олега Боровика, Анатолия Шахова и Константина Деревинского.

Стелу, на которой военные оставляли памятные надписи и шевроны, просто закрасили. Раньше там было немало слов от бойцов, отправлявшихся на защиту Украины, они писали свои позывные, а некоторые оставляли имена тех, кто отдал свою жизнь за нашу страну.

Как реагирует сеть

Поступок людей, называющих себя волонтерами, возмутил пользователей сети. В комментариях под видео такие действия осудили, в частности, журналистка Рамина Эсхакзай и блогер Игорь Лаченков.

Реакция украинцев (скриншот)

Другие пользователи сети пишут:

"Гадко, что люди даже не понимают, какую частичку истории они уничтожили"

"Зачем вы это сделали? Эта стела - символ несокрушимости Донецкой области. Память обо всех погибших. Вера в тех, кто борется на этом направлении. Просто взяли и стерли часть истории. Это штанга"

"Просто разрушили память о тех, кого уже нет... Кто просил лезть туда?! Хотя бы фотографии сделали подробные... Жесть"

"На это больно смотреть! Кто вообще додумался до этого?! Вы нормально себя чувствовали, когда разрушали память о людях, большинства из которых уже нет?!"

"Нет слов. Столько побратимов, оставивших там о себе память, и которых уже нет в живых. Вы это все уничтожили. Это был памятник истории. Надеюсь скоро все надписи и шевроны вернутся на свое место".

Также на инцидент отреагировал фотограф Либеров. Он не только осудил поступок закрасивших стелу. Мужчина показал переписку с военным, который тоже был ошеломлен поступком тех, кто называет себя волонтерами.

Stories Либерова (скриншоты)

Затем на это отреагировал "Дед Шиноби". Ветеран ВСУ Не только "репостнул" Stories фотографа, но еще и добавил от себя и написал, что думает о ситуации.

Реакция "Деда Шиноби" (скриншот)

Также появилась реакция боевого парамедика. "Чека" не стала скрывать, что ей очень больно, ведь на стеле были надписи погибших.

"Возможно, это так больно, потому что еще ничего не закончилось, а краской зарисовано, будто ничего и не было", - написала она.

Парамедик отреагировала на покраску стелы (скриншот)

Что выяснилось потом

Впоследствии юзеры нашли соцсети одной из женщин, красивших стелу. Выяснилось, что в прошлом она ездила в Москву и кичилась фото с российским психологом.

Пост женщины (фото: t.me/privatnamemarnya)

"Ожидаемо, что общине не понравилась самодеятельность", - написали в Telegram-канале.

Скриншот сообщения из "Першої приватної мемарні"