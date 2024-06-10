Знімає біль у суглобах і симптоми алергії. Цілющий диво-напій з популярних ягід
Черешнева настоянка сприяє лікуванню артриту, подагри та алергії, а також корисна, при розладі травлення. Готувати лікувальний напій можна тільки в сезон, адже потрібні свіжі ягоди.
Як зробити цілющий напій, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Рецепт напою з черешні
Черешня - низькокалорійний сезонний фрукт, який спокушає своїм смаком із середини травня до кінця липня. Щоб довше зберегти смак літа, варто приготувати з неї варення, або настоянку, яку часто називають черешневою горілкою.
Найкраще готувати настоянку з темних сортів, адже чим темніше колір плодів, тим вище вміст антиоксидантів.
Для його приготування знадобиться всього кілька інгредієнтів, в тому числі черешня без кісточок.
Деякі люди також додають в настоянку черешки, що надає їй очисних і сечогінних властивостей.
Інгредієнти для настоянки:
- 1 кг вишні без кісточок без плодоніжок,
- 500 мл 40% горілки,
- 500 мл спирту-ректифікату,
- 0,6 кг цукру.
Покроковий рецепт приготування
Черешню ретельно промити, висипати в стерилізовану 3-літрову банку і залити спиртом.
Щільно закрийте банку і залиште її мінімум на 5 тижнів при кімнатній температурі в місці з помірним сонячним світлом. Не забувайте ретельно перемішувати банку кожні 3-4 дні.
Потім процідіть отриману спиртову рідину і щільно закрийте в банку. Акуратно подрібніть фрукти, посипте цукром і ретельно перемішайте.
Відставте на 3 тижні в місце з помірним сонячним світлом і перемішуйте один раз на день.
Коли цукор розчиниться, проціджуємо все через марлю або спеціальний папір. Викиньте фрукти на сміття в біоконтейнер і змішайте отриманий сироп з попередньо залитим спиртом.
Настоянку проціджують 2-3 рази через марлю або папір, потім розливають по пляшках, щільно закривають і залишають не менше 3 місяців. Після закінчення цього часу настоянка готова до вживання.
Настоянка при ревматизмі, подагрі та гіпертонії
Черешні - фрукти з цінними поживними властивостями. Вони містять значну кількість калію (222 мг на 100 г), який регулює водно-електролітний баланс і благотворно впливає на правильне функціонування кровоносної системи.
Крім того, черешня є цінним джерелом вітамінів-антиоксидантів (А, С, Е), які захищають клітини і тканини від шкідливого впливу вільних радикалів кисню. Фрукт також містить кверцетин, який знижує концентрацію холестерину LDL у крові та полегшує симптоми алергії, включаючи нежить, першіння в горлі, чхання та сльозотечу.
Настоянка також містить ціанідин, з'єднання з болезаспокійливими та протизапальними властивостями, тому її часто вживають люди, які страждають на ревматизм.
Ця речовина також знижує рівень сечової кислоти в крові, що корисно при подагрі. Однак фітотерапевти рекомендують людям, які страждають на подагру, вживати не більше 15-20 мл настоянки на день, оскільки алкоголь може погіршити захворювання.
Ягоди є джерелом фруктових кислот, які стимулюють травлення і підвищують апетит. Завдяки цим властивостям настоянка може полегшити симптоми розладу травлення, включаючи біль і спазми в животі, метеоризм, печію і нудоту.
Завдяки оздоровчим властивостям вишневу настоянку рекомендують вживати при різних захворюваннях, в тому числі:
- погане травлення,
- паразитарне ураження травної системи,
- ішемічна хвороба серця,
- підвищення рівня холестерину LDL в крові,
- ревматизм.
Варто пам'ятати, що настоянка не є ліками, тому не може замінити фармакологічного лікування. Крім того, пацієнти з ішемічною хворобою серця повинні проконсультуватися з лікарем про його споживання.
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