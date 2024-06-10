Снимает боли в суставах и симптомы аллергии. Целебный чудо-напиток из популярных ягод

Черешневая настойка способствует лечению артрита, подагры и аллергии, а также полезна при расстройстве пищеварения. Готовить лечебный напиток можно только в сезон, ведь требуются свежие ягоды.

Как сделать целебный напиток, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Рецепт напитка из черешни

Черешня - низкокалорийный сезонный фрукт, который соблазняет своим вкусом с середины мая до конца июля. Чтобы дольше сохранить вкус лета, следует приготовить из него варенье или настойку, которую часто называют черешневой водкой.

Лучше всего готовить настойку из темных сортов, ведь чем темнее цвет плодов, тем выше содержание антиоксидантов.

Для его приготовления понадобится всего несколько ингредиентов, включая черешню без косточек.

Некоторые люди также добавляют в настойку черенки, что придает ей очистные и мочегонные свойства.

Ингредиенты для настойки:

1 кг вишни без косточек без плодоножек,

500 мл 40% водки,

500 мл спирта-ректификата,

0,6 кг сахара.

Пошаговый рецепт приготовления

Черешню тщательно промыть, высыпать в стерилизованную 3-литровую банку и залить спиртом.

Плотно закройте банку и оставьте ее минимум на 5 недель при комнатной температуре в месте с умеренным солнечным светом. Не забывайте тщательно перемешивать банку каждые 3-4 дня.

Затем процедите полученную спиртовую жидкость и плотно закройте в банке. Аккуратно размельчите фрукты, посыпьте сахаром и тщательно перемешайте.

Отставьте на 3 недели на место с умеренным солнечным светом и перемешивайте один раз в день.

Когда сахар растворится, процеживаем все через марлю или специальную бумагу. Выбросьте фрукты на мусор в биоконтейнер и смешайте полученный сироп с предварительно залитым спиртом.

Настойку процеживают 2-3 раза через марлю или бумагу, затем разливают по бутылкам, плотно закрывают и оставляют не менее 3 месяцев. По истечении этого времени настойка готова к употреблению.

Настойка при ревматизме, подагре и гипертонии

Черешни – фрукты с ценными питательными свойствами. Они содержат значительное количество калия (222 мг на 100 г), регулирующего водно-электролитный баланс и благотворно влияющего на правильное функционирование кровеносной системы.

Кроме того, черешня является ценным источником витаминов-антиоксидантов (А, С, Е), защищающих клетки и ткани от вредного воздействия свободных радикалов кислорода. Фрукт также содержит кверцетин, который снижает концентрацию холестерина LDL в крови и облегчает симптомы аллергии, включая насморк, перение в горле, чихание и слезотечение.

Настойка также содержит цианидин, соединение с болеутоляющими и противовоспалительными свойствами, поэтому ее часто употребляют люди, страдающие ревматизмом.

Это вещество также снижает уровень мочевой кислоты в крови, что полезно при подагре. Однако фитотерапевты рекомендуют людям, страдающим подагрой, употреблять не более 15-20 мл настойки в день, поскольку алкоголь может усугубить заболевание.

Ягоды являются источником фруктовых кислот, стимулирующих пищеварение и повышающих аппетит. Благодаря этим свойствам настойка может облегчить симптомы расстройства пищеварения, включая боли и спазмы в животе, метеоризм, изжогу и тошноту.

Благодаря оздоровительным свойствам вишневую настойку рекомендуют употреблять при различных заболеваниях, в том числе:

плохое пищеварение,

паразитарное поражение пищеварительной системы,

ишемическая болезнь сердца,

повышение уровня холестерина LDL в крови,

ревматизм.

Следует помнить, что настойка не лекарство, поэтому не может заменить фармакологического лечения. Кроме того, пациенты с ишемической болезнью сердца должны проконсультироваться с лечащим врачом о его потреблении.