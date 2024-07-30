Знімає біль у спині, прибирає нежить. Ця культова мазь творить дива

Що таке тигрова мазь?

Тигрова мазь - це термін для зігріваючої мазі з болезаспокійливими властивостями. ЇЇ назва походить від традиційного дизайну упаковки, на якому зображений тигр.

Спочатку тигрову мазь виробляли в Бірмі. Хоча іноді її також називають тайською маззю, наразі її виробляють у Сінгапурі. Існує два основних типи засобу - червона і біла. Вони мають різне призначення.

З чого складається мазь?

Склад залежить від виду. Тигрова мазь являє собою суміш натуральних ефірних олій і їх компонентів на основі парафіну (жовтого м'якого і твердого).

Обидва види мазі містять:

ментол

камфора

масло м'яти перцевої без ментолу

каєпутова олія

масло гвоздики

Деякі версії мазі білого тигра можуть містити евкаліптову олію замість олії каєпуту. Крім того, вона також містить олії кориці та лаванди. Їх пропорції підібрані таким чином, щоб дія компонентів посилювала і доповнювала один одного.

Основними діючими речовинами тигрової мазі є ментол і камфора. Ментол має охолоджуючу і анестезуючу дію, а камфора спочатку охолоджує, а потім зігріває.

Компоненти продукту також мають антисептичні властивості та пригнічують ріст бактерій і грибків.

Від чого допомагає червона та біла тигрова мазь?

Червона тигрова мазь є класичним варіантом продукту, призначеного для лікування болю в м'язах, суглобах і кістках, тому наноситься на шкіру тіла.

Червоний тигровий бальзам (фото: siam.collection)

Вона знімає біль, скутість і набряк не тільки при ревматичних і артритних захворюваннях, а й при звичайних болях у спині.

Білу тигрову мазь застосовують на голові, вона допомагає при головних болях - напрузі, мігрені або синуситі.

Мазь буває і білого кольору (Скриншот)

Допомагає очистити ніс і заспокоїти наслідки укусів комах на тілі. Інші способи використання тигрової мазі включають: застуда та грип - закладеність носа, кашель, задишка, біль у м'язах (застосовується на носі, скронях, грудях, спині), ішемія кінцівок, невралгія, засіб від комарів, зубний біль (наноситься на шкіру щелепи), менструальний біль (на шкірі внизу живота), легкі опіки шкіри, мікоз шкіри.

Тигрова мазь - протипоказання та запобіжні заходи

Тигрова мазь - продукт, непридатний для людей, які страждають алергією на будь-який з її компонентів. Крім того, вона призначена лише для дорослих (версії для дітей недоступні), або в наявній інформації зазначено, що його слід використовувати дітям старше 3 років.

Мазь застосовувати тільки зовнішньо, на неушкоджену шкіру. Не рекомендується використовувати її всередину вуха. При ковтанні вона токсична.

Застосовувати мазь потрібно окремо, не накриваючи пов’язкою або охолоджуючим чи зігріваючим компресом. Також не рекомендується використовувати разом з іншими препаратами, що містять ті ж інгредієнти (мазі, пластирі та ін.).