Допоможе від зморщок та прищів. Цей дешевий засіб з аптеки діє як дорогий та люксовий крем

Мазь з вітаміном F дешева і продається у більшості аптек. Вона чудово замінить дорогі, елітні креми.

Як вітамін F впливає на шкіру і як використовувати мазь з вітаміном F, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Що таке вітамін F і як він працює

Вітамін F - це суміш ненасичених жирних кислот із сімейства омега-3 та омега-6, а саме альфа-ліноленової кислоти (ALA) та лінолевої кислоти (LA). Організм не може виробляти його самостійно, тому він повинен надходити з їжею. Ми можемо знайти його, серед іншого: в рослинних оліях, насінні соняшнику, гарбузі, горіхах, мигдалі, соєвих бобах, молоці та морській рибі.

Вітамін F також використовується зовнішньо і є звичайним інгредієнтом кремів для обличчя та тіла, оскільки він захищає гідроліпідний шар епідермісу. Мазь інтенсивно зволожує, зміцнює шкіру і покращує її зовнішній вигляд. При нанесенні на суху та потріскану шкіру заспокоює роздратування, усуває напругу та відновлює пошкоджений епідерміс.

Мазь з вітаміном F - як вона впливає на шкіру?

Мазь з вітаміном F можна використовувати як бар'єр для захисту шкіри від несприятливого впливу зовнішніх факторів, наприклад вітру та морозу. Вона зміцнює природний захисний бар'єр шкіри і відновлює шкіру при опіках, пролежнях або саднах.

Вітамін F, нанесений на шкіру, також зменшує запалення, зокрема вугрів або екземи. Він зменшує видимість уражень, запобігає надмірному лущенню шкіри та регулює роботу сальних залоз, зменшуючи виділення надмірної кількості шкірного сала. Тому мазь з вітаміном F буде ефективною підтримкою під час лікування прищів і екземи.

Вітамін F для шкіри:

має протизапальні властивості,

відновлює епідерміс,

зволожує і зволожує шкіру,

підтримує загоєння ран,

зменшує акне,

підтримує роботу сальних залоз,

уповільнює процеси старіння шкіри,

захищає шкіру від морозу та вітру.

Мазь з вітаміном F - дешевий косметичний засіб спеціального призначення

Вітамін F є поширеним інгредієнтом дитячої косметики. Тому мазь з вітаміном F можна придбати в аптеці або аптеці як засіб, призначене для догляду за підгузниками для немовлят.

Його також можна використовувати для зволоження та захисту шкіри вашої дитини від холоду та вітру.

Ці властивості мазі доводять, що це м’який і безпечний продукт для всіх. Крім того, це надзвичайно дешевий продукт.