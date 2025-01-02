Зник друг в Instagram? Ось як перевірити, чи не заблокував він вас

Знайдіть ім'я користувача

Якщо ви намагаєтеся знайти профіль людини, яка, як ви підозрюєте, заблокувала вас, але не можете знайти її, це може бути спричинено однією з чотирьох причин: людина могла деактивувати свій акаунт, Instagram міг заблокувати її акаунт, вона могла змінити своє ім'я користувача або дійсно заблокувати вас.

Щоб з'ясувати, яка з цих причин стосується вашої ситуації, необхідно виключити їх по черзі.

Знайдіть ім'я користувача (фото: MakeUseOf)

Переконайтеся, що акаунт все ще активний

Якщо ви не можете знайти акаунт через пошук, варто перевірити, чи існує він в Instagram, чи був деактивований/видалений. Раніше можна було створити новий акаунт, щоб знайти профіль. Однак тепер Instagram блокує будь-які нові акаунти, створені з цією метою, що унеможливлює перевірку блокування.

Тому попросіть спільних друзів підтвердити, чи існує акаунт. Якщо вони не можуть його знайти, ймовірно, акаунт був видалений або тимчасово деактивований, а не заблокував вас. Однак є ймовірність, що людина також заблокувала ваших спільних друзів, які допомагають вам перевірити акаунт.

Переконайтеся, що акаунт все ще активний (фото: MakeUseOf)

Використовуйте унікальне посилання на профіль Instagram

При створенні акаунта Instagram ви отримуєте унікальну URL-адресу, яка включає ваше ім'я користувача. Якщо замінити ім'я користувача в посиланні на ім'я людини, яка могла вас заблокувати, ви потрапите на її акаунт - якщо він існує.

Відкривши Instagram у браузері і ввівши пряме посилання, ви або побачите профіль, або повідомлення: "Вибачте, ця сторінка недоступна".

Щоб підтвердити, чи існує акаунт, вийдіть з Instagram і перевірте той самий URL у новій вкладці.

Якщо ви знову побачите повідомлення про недоступність сторінки, акаунт, імовірно, деактивовано або видалено. Однак, якщо тепер ви бачите профіль, це означає, що вас заблокували.

Якщо користувач змінив своє ім'я, URL автоматично зміниться. Таким чином, якщо нік профілю нещодавно змінився, описані методи не допоможуть знайти акаунт.

Використовуйте унікальне посилання на профіль Instagram (фото: MakeUseOf)

Переконайтеся, що користувач не змінив ім'я

Якщо ви не можете знайти акаунт друга через рядок пошуку, і ваші друзі стикаються з тією ж проблемою, важливо підтвердити, що людина не змінила своє ім'я користувача в Instagram.

Коли вас блокують, ваші попередні листування не зникають. Якщо ви пам'ятаєте, що листувалися в особистих повідомленнях, відкрийте їх і перейдіть на профіль співрозмовника.

Оскільки таким чином можна дізнатися, чи змінив хтось ім'я користувача, ви точно опинитеся заблоковані, якщо нове ім'я не відображається під час спроби знайти акаунт.

Переконайтеся, що користувач не змінив ім'я (фото: MakeUseOf)

Переконайтеся, що вас не відписали

Якщо хтось відписався від вас в Instagram і встановив для свого акаунта режим "приватний", ви не зможете переглядати його фотографії та публікації, а побачите повідомлення: "Цей акаунт приватний".

Тому варто виключити ймовірність того, що профіль відписав вас від себе. Щоб це перевірити, завітайте до профілю та натисніть кнопку "Підписатися".

Якщо людина просто відписалася, ваш запит на підписку буде відправлено, а кнопка "Підписатися" зміниться на "Запрошено". Однак якщо вас заблокували, ваш запит на підписку буде миттєво скасовано після надсилання, і кнопка "Запрошено" знову зміниться на "Підписатися", щойно ви на неї натиснете.

Перевірте загальні групові чати в Instagram

Коли хтось блокує вас в Instagram і перебуває у спільному з вами груповому чаті, у нього є можливість вийти з чату. Якщо він вирішує вийти, ви не отримаєте повідомлення про це, але помітите, що його акаунт більше не відображається в групі.

Однак якщо людина вирішує залишитися в груповому чаті, ви все одно зможете бачити її профіль і всі повідомлення, які вона відправляє в чат. Ви також зможете взаємодіяти з її повідомленнями, відповідаючи або реагуючи на них.

Якщо ви помітили, що людина, яку ви підозрюєте, бере активну участь у загальному чаті, але її профіль відображає повідомлення "Цей акаунт приватний", це може означати, що вона або відписалася, або заблокувала вас.

Навіть якщо вас заблокували, ви все одно можете надсилати цій людині повідомлення. Однак вона не отримає їх на своєму боці. Тому, якщо ви можете відправити повідомлення, це ще не означає, що вас не заблокували.

Перевірте загальні групові чати в Instagram (фото: MakeUseOf)

Згадайте або позначте акаунт

Коли хтось блокує вас в Instagram, ви не можете згадати або позначити його у своїх постах або коментарях. Це ще один спосіб зрозуміти, що вас заблокували. Однак переведення акаунта в приватний режим має такий самий ефект.

Якщо ви не можете відзначити або згадати когось у пості, спробуйте знайти його ім'я користувача або профіль. Якщо акаунт існує, але ви не бачите жодних публікацій, велика ймовірність, що вас заблокували.