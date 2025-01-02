Пропал друг в Instagram? Вот как проверить, не заблокировал ли он вас

Найдите имя пользователя

Если вы пытаетесь найти профиль человека, который, как вы подозреваете, заблокировал вас, но не можете обнаружить его, это может быть вызвано одной из четырех причин: человек мог деактивировать свой аккаунт, Instagram мог заблокировать его аккаунт, он мог изменить свое имя пользователя или действительно заблокировать вас.

Чтобы выяснить, какая из этих причин относится к вашей ситуации, необходимо исключить их по очереди.

Найдите имя пользователя (фото: MakeUseOf)

Убедитесь, что аккаунт все еще активен

Если вы не можете найти аккаунт через поиск, стоит проверить, существует ли он в Instagram или был деактивирован/удален. Ранее можно было создать новый аккаунт, чтобы найти профиль. Однако теперь Instagram блокирует любые новые аккаунты, созданные с этой целью, что делает невозможным проверку блокировки.

Поэтому попросите общих друзей подтвердить, существует ли аккаунт. Если они не могут его найти, вероятно, аккаунт был удален или временно деактивирован, а не заблокировал вас. Однако есть вероятность, что человек также заблокировал ваших общих друзей, которые помогают вам проверить аккаунт.

Убедитесь, что аккаунт все еще активен (фото: MakeUseOf)

Используйте уникальную ссылку на профиль Instagram

При создании аккаунта Instagram вы получаете уникальный URL-адрес, который включает ваше имя пользователя. Если заменить имя пользователя в ссылке на имя человека, который мог вас заблокировать, вы попадете на его аккаунт- если он существует.

Открыв Instagram в браузере и введя прямую ссылку, вы либо увидите профиль, либо сообщение: "Извините, эта страница недоступна".

Чтобы подтвердить, существует ли аккаунт, выйдите из Instagram и проверьте тот же URL в новой вкладке.

Если вы снова увидите сообщение о недоступности страницы, аккаунт, вероятно, деактивирован или удален. Однако, если теперь вы видите профиль, это означает, что вас заблокировали.

Если пользователь изменил свое имя, URL автоматически изменится. Таким образом, если ник профиля недавно изменился, описанные методы не помогут найти аккаунт.

Используйте уникальную ссылку на профиль Instagram (фото: MakeUseOf)

Убедитесь, что пользователь не изменил имя

Если вы не можете найти аккаунт друга через строку поиска, и ваши друзья сталкиваются с той же проблемой, важно подтвердить, что человек не изменил свое имя пользователя в Instagram.

Когда вас блокируют, ваши предыдущие переписки не исчезают. Если вы помните, что переписывались в личных сообщениях, откройте их и перейдите на профиль собеседника.

Поскольку таким образом можно узнать, изменил ли кто-то имя пользователя, вы точно окажетесь заблокированы, если новое имя не отображается при попытке найти аккаунт.

Убедитесь, что пользователь не изменил имя (фото: MakeUseOf)

Убедитесь, что вас не отписали

Если кто-то отписался от вас в Instagram и установил для своего аккаунта режим "приватный", вы не сможете просматривать его фотографии и публикации, а увидите сообщение: "Этот аккаунт приватный".

Поэтому стоит исключить вероятность того, что профиль отписал вас от себя. Чтобы это проверить, посетите профиль и нажмите кнопку "Подписаться".

Если человек просто отписался, ваш запрос на подписку будет отправлен, а кнопка "Подписаться" изменится на "Запрошено". Однако если вас заблокировали, ваш запрос на подписку будет мгновенно отменен после отправки, и кнопка "Запрошено" снова изменится на "Подписаться", как только вы на нее нажмете.

Проверьте общие групповые чаты в Instagram

Когда кто-то блокирует вас в Instagram и состоит в общем с вами групповом чате, у него есть возможность выйти из чата. Если он решает выйти, вы не получите уведомления об этом, но заметите, что его аккаунт больше не отображается в группе.

Однако если человек решает остаться в групповом чате, вы все равно сможете видеть его профиль и все сообщения, которые он отправляет в чат. Вы также сможете взаимодействовать с его сообщениями, отвечая или реагируя на них.

Если вы заметили, что человек, которого вы подозреваете, активно участвует в общем чате, но его профиль отображает сообщение "Этот аккаунт приватный", это может означать, что он либо отписался, либо заблокировал вас.

Даже если вас заблокировали, вы все равно можете отправлять этому человеку сообщения. Однако он не получит их на своей стороне. Поэтому, если вы можете отправить сообщение, это еще не значит, что вас не заблокировали.

Проверьте общие групповые чаты в Instagram (фото: MakeUseOf)

Упомяните или отметьте аккаунт

Когда кто-то блокирует вас в Instagram, вы не можете упомянуть или отметить его в своих постах или комментариях. Это ещё один способ понять, что вас заблокировали. Однако перевод аккаунта в приватный режим имеет такой же эффект.

Если вы не можете отметить или упомянуть кого-то в посте, попробуйте найти его имя пользователя или профиль. Если аккаунт существует, но вы не видите никаких публикаций, велика вероятность, что вас заблокировали.