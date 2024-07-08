UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Знають, де я перебуваю". Міша Крупін розповів про погрози кадирівців

Міша Крупін (фото: instagram.com/mishakrupin1)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Міша Крупін зізнався, що йому погрожували кадирівці, і назвав причину.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю виконавця для Telegraf.

Деталі

Так, зі слів Крупіна, він отримував погрози від кадирівців через свою пісню "Дон", написану на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Композиція висміює чеченського фаната і вірного посіпаку Путіна Рамзана Кадирова.

"З-за “поребрика” почали ображатися і навіть погрожувати. Пісня Дон викликала хвилю обурення у кадирівців, вони почали писати у коментарях і позначати своїх “авторитетів”, щоб ті звернули увагу. Що цікаво, з погроз було зрозуміло, що вони знають, де я перебуваю і яка в мене автівка. Тобто тут хтось у них є", - розповів співак.

Міша Крупін (фото: instagram.com/mishakrupin1)

Виконавець зазначив, що почувається в безпеці тільки в Україні, оскільки в різних частинах світу присутні представники злочинного режиму РФ.

За його словами, під час великої війни він двічі залишав країну, але щоразу прагнув якомога швидше повернутися на батьківщину.

"В Україні я в безпеці, а от за кордоном - велике запитання. Розумію, що там я можу зіштовхнутися з різними ворожими елементами. Тому не люблю виїжджати з країни. Їздив двічі - не сподобалося, дуже хочеться додому", - сказав артист.

Читайте РБК-Україна в Google News
КадировВійна в УкраїніЗірки шоу-бізнесу