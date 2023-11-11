Знайти пташку за 7 секунд зможуть лише найуважніші! Спробуйте самі й запропонуйте дітям

При підготовці матеріалу було використано джерела: Jagranjosh, Bright Side, Wikipedia.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує всім охочим витратити кілька хвилин і знайти на зображенні "приховану" пташку.

Знайдіть на зображенні пташку

Пропонуємо вашій увазі картинку, на якій "причаїлась" невеличка пташка.

Для розв'язання цієї оптичної ілюзії підготуйте таймер або секундомір - знайти пташку потрібно всього лише за 7 секунд.

Готові?

Засікаємо 7 секунд і... Поїхали!

Придивіться уважно (фото: Bright Side)

Ну що, сподіваємось, вам вдалось впоратись із завданням?

Якщо ні - не сумуйте. Можливо, варто просто спробувати ще раз.

Засікаємо час і... Починаймо.

Якщо ви знайшли пташку - це чудово. Якщо ж ні, дамо невеличку підказку: звернути особливу увагу варто на ліву частину зображення.

Сконцентруйтесь і спробуйте ще раз. Успіхів!

Навіщо розв'язувати оптичні ілюзії

Оптичні ілюзії не лише цікаві, але й корисні. Їх розв'язання є дієвим "інструментом" для розвитку й підтримки різних аспектів когнітивних та психологічних функцій.

Серед іншого, оптичні ілюзії:

стимулюють мозкову діяльність

розвивають мислення й логіку

тренують зір і сприйняття

покращують увагу та концентрацію

дозволяють відволіктися й відпочити від стресу

Де насправді ховалась пташка

Скажімо чесно, знайти пташку серед зеленого каміння й моху було непросто.

Сподіваємось, ви впорались із завданням на відмінно.

Якщо ж раптом підступна пташка так і не була знайдена, подивіться нижче. Там є відповідь до цієї оптичної ілюзії.

Ось де вона ховалась (фото: Bright Side)