Найти птицу за 7 секунд смогут только самые внимательные! Попробуйте сами и предложите детям

Головоломки и оптические иллюзии развивают внимание, тренируют наблюдательность и стимулируют мозг.

При подготовке материала были использованы источники: Jagranjosh, Bright Side, Wikipedia.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает всем желающим потратить несколько минут и найти на картинке "скрытую" птицу.

Найдите на картинке птичку

Предлагаем вашему вниманию картинку, на которой "притаилась" небольшая птичка.

Для решения этой оптической иллюзии подготовьте таймер или секундомер - найти птицу нужно всего лишь за 7 секунд.

Готовы?

Засекаем 7 секунд и... Поехали!

Присмотритесь внимательно (фото: Bright Side)

Ну что, надеемся, вам удалось справиться с задачей?

Если нет - не унывайте. Может быть, стоит просто попробовать еще раз.

Засекаем время и... Начинаем.

Если вы нашли птичку - это здорово. Если же нет, дадим небольшую подсказку: обратить особое внимание следует на левую часть изображения.

Сконцентрируйтесь и попробуйте еще раз. Удачи!

Зачем решать оптические иллюзии

Оптические иллюзии не только интересны, но и полезны. Их решение является действенным "инструментом" для развития и поддержки различных аспектов когнитивных и психологических функций.

Среди прочего, оптические иллюзии:

стимулируют мозговую деятельность

развивают мышление и логику

тренируют зрение и восприятие

улучшают внимание и концентрацию

позволяют отвлечься и отдохнуть от стресса

Где на самом деле пряталась птичка

Скажем честно, найти птицу среди зеленых камней и мха было непросто.

Надеемся, вы справились с заданием на отлично.

Если вдруг коварная птичка так и не была найдена, посмотрите ниже. Там есть ответ к этой оптической иллюзии.

Вот где она пряталась (фото: Bright Side)