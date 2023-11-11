Найти птицу за 7 секунд смогут только самые внимательные! Попробуйте сами и предложите детям
Головоломки и оптические иллюзии развивают внимание, тренируют наблюдательность и стимулируют мозг.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает всем желающим потратить несколько минут и найти на картинке "скрытую" птицу.
При подготовке материала были использованы источники: Jagranjosh, Bright Side, Wikipedia.
Найдите на картинке птичку
Предлагаем вашему вниманию картинку, на которой "притаилась" небольшая птичка.
Для решения этой оптической иллюзии подготовьте таймер или секундомер - найти птицу нужно всего лишь за 7 секунд.
Готовы?
Засекаем 7 секунд и... Поехали!
Присмотритесь внимательно (фото: Bright Side)
Ну что, надеемся, вам удалось справиться с задачей?
Если нет - не унывайте. Может быть, стоит просто попробовать еще раз.
Засекаем время и... Начинаем.
Если вы нашли птичку - это здорово. Если же нет, дадим небольшую подсказку: обратить особое внимание следует на левую часть изображения.
Сконцентрируйтесь и попробуйте еще раз. Удачи!
Зачем решать оптические иллюзии
Оптические иллюзии не только интересны, но и полезны. Их решение является действенным "инструментом" для развития и поддержки различных аспектов когнитивных и психологических функций.
Среди прочего, оптические иллюзии:
- стимулируют мозговую деятельность
- развивают мышление и логику
- тренируют зрение и восприятие
- улучшают внимание и концентрацию
- позволяют отвлечься и отдохнуть от стресса
Где на самом деле пряталась птичка
Скажем честно, найти птицу среди зеленых камней и мха было непросто.
Надеемся, вы справились с заданием на отлично.
Если вдруг коварная птичка так и не была найдена, посмотрите ниже. Там есть ответ к этой оптической иллюзии.
Вот где она пряталась (фото: Bright Side)
Предлагаем вам также найти скрытое число за 17 секунд.
Кроме того, попытайтесь решить оптическую иллюзию о животных для самых внимательных.