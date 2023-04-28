"Знайомих, які проживали поруч, уже немає": мешканка Умані розповіла про пережиту ракетну атаку росіян (відео)

Після удару по житловому будинку в Умані в мережі з'явилося відео зі зруйнованої квартири. На відео мешканка показувала розбиті вікна, розкидані кімнатою речі та закривавлені руки.

Цією жінкою виявилася Юлія, яка проживала у розбитій квартирі з чоловіком і дітьми. Постраждала згадує, що вибух був дуже потужним.

"Дуже страшно було, тому що був дуже великий, потужний удар і від вибуху у нас повибивало всі шибки та дзеркала. Я дуже злякалася за дітей, тому що вони спали в іншій кімнаті. Одразу побігла до дітей і в ось цьому шоковому стані, у склі…", - розповідає вона.

За її словами, чоловік отримав осколкове поранення в голову. Проте діти 9 та 10 років з меншими пошкодженнями. Юлія отримала поранення ніг: їй уже наклали шви. Зараз вона з чоловіком перебувають у лікарні, а діти - у бабусі.

Жінка зазначає, що удар припав на сусідній під'їзд, а не їхній.

"Я знаю, що нам ще дуже пощастило. Тому що більший удар припав не на наш під’їзд, а на сусідній. Дуже важко зараз цю інформацію сприймати - що знайомих людей, які проживали поруч, вже немає", - ділиться жінка.

"Моральний стан дуже важкий. Я ніколи не думала, що нам доведеться через таке пройти", - додала Юлія.

Від початку повномасштабної війни вони з дітьми нікуди не виїжджали, адже почували у відносній безпеці, проте тепер, за словами Юлії, цього відчуття більше немає.

"Повертатися туди наразі сенсу немає, і я не знаю взагалі, що ми будемо робити далі. Звичайно, треба брати себе в руки, але дуже важко", - сказала жителька Умані.