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"Знакомых, проживавших рядом, уже нет": жительница Умани рассказала о пережитой ракетной атаке россиян (видео)

Пострадавшая рассказала о ракетном ударе по Умани (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Ночью 28 апреля российские кафиры нанесли ракетный удар по Умани в Черкасской области. Российская ракета попала в многоэтажное здание. В настоящее время количество жертв возросло до 10 человек, среди которых один ребенок.

Пострадавшая жительница многоэтажки Юлия рассказала о моменте удара и его последствиях в эфире "Сніданку з 1+1".

После удара по жилому дому в Умани в сети появилось видео из разрушенной квартиры. На видео жительница показывала разбитые окна, разбросанные по комнате вещи и окровавленные руки.

Этой женщиной оказалась Юлия, проживавшая в разбитой квартире с мужем и детьми. Пострадавшая вспоминает, что взрыв был очень мощный.

"Очень страшно было, потому что был очень большой, мощный удар и от взрыва у нас выбило все стекла и зеркала. Я очень испугалась за детей, потому что они спали в другой комнате. Сразу побежала к детям и в этом шоковом состоянии, в стекла…", - рассказывает она.

По ее словам, муж получил осколочное ранение в голову. Однако дети 9 и 10 лет с меньшими повреждениями. Юлия получила ранение ног: ей уже наложили швы. Сейчас она с мужем находятся в больнице, а дети - у бабушки.

Женщина отмечает, что удар пришелся на соседний подъезд, а не их.

"Я знаю, что нам еще очень повезло. Потому что больший удар пришелся не на наш подъезд, а на соседний. Очень тяжело сейчас эту информацию воспринимать - что знакомых людей, проживавших рядом, уже нет", - делится женщина.

"Моральное состояние очень тяжелое. Я никогда не думала, что нам придется через такое пройти", - добавила Юлия.

С начала полномасштабной войны они с детьми никуда не уезжали, ведь чувствовали в относительной безопасности, но теперь, по словам Юлии, этого ощущения больше нет.

"Возвращаться туда пока нет смысла, и я не знаю вообще, что мы будем делать дальше. Конечно, надо брать себя в руки, но очень тяжело", - сказала жительница Умани.

Напомним, что ночью 28 апреля российские кафиры нанесли ракетный удар по Умани в Черкасской области. В результате обстрела 18 человек получили ранения, из них 11 госпитализировали. Спасены 17 человек, из них трое детей.

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Уманьракетный удар