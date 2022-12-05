Знайдено найстаріший мозок на планеті і йому півмільярда років: чим він здивував учених

Вчені у Китаї виявили найстаріший мозок на планеті. Йому майже півмільярда років, і він належить хробакові, який жив 525 млн років тому. Дослідники були вражені не лише віком, а й дивовижною формою цього мозку.

Стародавню істоту, якій назвали Cardiodictyon catenulum, виявили разом з іншими скам'янілістю в китайській провінції Юньнань.

Червоподібна істота належить до типу Lobopodia - групи вимерлих істот, що мешкали у кембрійський період на дні моря. Це були членистоногі з броньованими панцирами та короткими ногами. Вік скам'янілостей – від 541 до 485 млн років тому.

Мозок цієї істоти вразив вчених своєю формою, яка допоможе пролити світло на еволюцію членистоногих істот – павуків, комах та ракоподібних.

Виявилося, що нервова система цього мозку добре збереглася і підходить для глибших наукових досліджень.

"Наскільки нам відомо, це найстаріший скам'янілий мозок, про який відомо зараз", - розповів невролог з Університету Арізони Ніколас Штраусфельд.

Скам'яніле тіло та голова Cardiodictyon catenulum. Пурпурні відкладення позначають скам'янілу нервову тканину. Фото: Ніколас Штраусфельд

Довгий час вчені вважали, що м'які тканини у тварин згодом стають непридатними й дослідження проводити з ними неможливо. Однак у цієї червоподібної істоти він був настільки крихітним, що вчені не сподівалися його знайти.

Форма і структура черепа черв'яка приголомшила вчених - голова і мозок не були сегментовані, тобто не розділені на різні частини. А ось решта частин істоти - розділена на сегменти.

"Ця анатомія була абсолютно несподіваною", - наголошують дослідники.

Майже 50 років вчені вважали, що мозок і голова членистоногих, що вимерли, розділені на частини, як у сучасних істот.

Крім того, більшість знайдених скам'янілостей стародавніх істот з роду членистоногих також були сегментовані - голови та мозок були відокремлені один від одного.

Мозок Cardiodictyon catenulum розділений на три окремі компоненти ще до еволюції голови. Ці дані підтверджують, що церебральна та хвостова нервова система у цієї групи розвивалися зовсім по-іншому. Отже, у світі цих тварин можуть бути зовсім інші предки.