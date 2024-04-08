Знайдено фрагменти скла, які можуть мати космічне походження

Ми всі звикли до скла, яке виробляється людиною, проте існує також скло, яке виявили у природі. Іноді буває складно визначити його походження у природному середовищі. Нове дослідження допомогло розкрити історію виникнення скляних частинок, виявлених Австралії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-видання ScienceAlert , в якому публікуються статті про наукові дослідження, відкриття та результати.

Детали находки

У районі, де є щонайменше 13 ударних кратерів, раніше виявлено уламки метеоритів, що сформувалися в результаті подій приблизно 5 тисяч років тому. У місцевих аборигенів передається з покоління в покоління легенда про поле кратерів.

Метеорити, знайдені у цій місцевості, належать до класу залізних і містять значну кількість металів, включаючи залізо, нікель та кобальт.

Супутниковий знімок кратера Хенбері (фото: ScienceAlert)

Коли космічний об'єкт зіткнувся із Землею, тепло, що утворилося, розплавило його компоненти разом з навколишньою породою. Частина розплавленого матеріалу сформувала краплі, розкидані по території та затверділі, що нагадують фрагменти вулканічного скла.

Ці зразки скла було вивчено дослідниками. У лабораторії деякі частинки були розплавлені до плазмового стану з використанням лазера, а потім аналізувалися мас-спектрометром для визначення складу матеріалу.

З'ясувалося, що скло містить елементи місцевої породи, а також значну кількість заліза, нікелю, кобальту, хрому, іридію та інших елементів платинової групи.

Шматок скла Хенбері (фото: ScienceAlert)

Виявлено, що склад метеоритного скла становить близько 10 відсотків загального обсягу. Хоча ця частка здається незначною, вона є важливою. Наприклад, розплавлені породи, що утворилися після падіння метеориту Чиксулуб у Мексиці, містять менше 0,1 відсотка астероїдного матеріалу.

Подібні зразки метеоритного скла було знайдено і в інших місцях Землі, включаючи Єгипет та Саудівську Аравію. Автори дослідження вважають, що хімічний аналіз таких зразків допоможе краще визначити, чи той чи інший кратер має космічне походження.