Знай наших: в Донецке дом с Моторолой подожгли на "адском костре"

В сети подняли на смех дом с муралом, который посвящен убитому боевику Мотороле
В оккупированном боевиками Донецке один из домов "украсили" муралом с убитым боевиком Моторолой. Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер с ником Денис Казанский.
"В Донецке на стене многоэтажки нарисовали мурал с Моторолой, под которым пылает адский костер. И внизу подпись - "знай наших". Выглядит как глумливое послание от тех, кто взорвал его в лифте. Еще б дописали: "Можем повторить",- написал Казанский.
В Донецке появился мурал Мотороле (twitter.com/den_kazansky)
Пользователи сети отреагировали на новость о мурале на доме в Донецке.
Горит в аду.