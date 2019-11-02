Знай наших: в Донецке дом с Моторолой подожгли на "адском костре"

В оккупированном боевиками Донецке один из домов "украсили" муралом с убитым боевиком Моторолой. Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер с ником Денис Казанский.

"В Донецке на стене многоэтажки нарисовали мурал с Моторолой, под которым пылает адский костер. И внизу подпись - "знай наших". Выглядит как глумливое послание от тех, кто взорвал его в лифте. Еще б дописали: "Можем повторить",- написал Казанский.

В Донецке появился мурал Мотороле (twitter.com/den_kazansky)

Пользователи сети отреагировали на новость о мурале на доме в Донецке.

Ну и пусть жарится на адском огне, этот пи*ор, как Донецкая я не против. Без этих моторыл Донецк был Степным Алмазом, а теперь, после прихода этих триколорных мудил это просто тлеющий уголек.

По виду так похоже, что рисовали с фотки которую сделала камера в лифте.

Не к добру это - использовать дом заместо надгробия.

Ну, по ходу видимо рисовали гиви,но что то пошло не так!

Дом с мертвецом.

Горит в аду.

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