Знай наших: у Донецьку будинок з Моторолою підпалили на "пекельному вогнищі"

У мережі підняли на сміх будинок з муралом, який присвячений вбитого бойовика Мотороле
В окупованому бойовиками Донецьку один з будинків "прикрасили" муралом з убитим бойовиком Моторолою. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив блогер з ніком Денис Казанський.
"В Донецьку на стіні багатоповерхівки намалювали мурал з Моторолою, під яким палає пекельне вогнище. І внизу підпис - "знай наших". Виглядає як глумливое послання від тих, хто підірвав його в ліфті. Ще б дописали: "Можемо повторити",- написав Казанський.
У Донецьку з'явився мурал Мотороле (twitter.com/den_kazansky)
Користувачі мережі відреагували на новину про мурале на будинку в Донецьку.
Горить у пеклі.