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Не знав, чи повернеться до життя: Олег Винник вперше висловився про свою хворобу

Середа 28 серпня 2024 07:40
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Не знав, чи повернеться до життя: Олег Винник вперше висловився про свою хворобу Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)
Автор: Іванна Пашкевич

Співак Олег Винник, який після початку повномасштабного вторгнення втік до Німеччини, прокоментував чутки про своє серйозне захворювання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю артиста для програми "Говорить вся країна".

За словами Винника, він дійсно змушений був виїхати за кордон для лікування.

Артист не став розкривати подробиці своєї хвороби, але поділився, що довгий час перебував у вкрай важкому стані і навіть сумнівався, чи зможе повернутися до колишнього життя.

Лише через роки його здоров'я почало поліпшуватися, і тепер він готовий знову тішити своїх шанувальників новими хітами.

Не знав, чи повернеться до життя: Олег Винник вперше висловився про свою хворобу

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

"Слава Богу стає вже все краще й сьогодні я вже на коні, як то кажуть. Багато людей вже знають, що я хворів ще до війни. Перший рік Олега не було ні для кого: ні для себе, ні для кого. Я взагалі не знав, чи повернуся до життя", - пригадав виконавець.

"Тоді, звичайно, мої соцмережі були закриті моїм колишнім менеджментом. Про болячки мої не хочу розповідати, щоб люди ходили до мене на концерти. Це дуже цінні для мене речі", - додав він.

Раніше Олег Винник вперше прокоментував закиди про втечу з України та висловився про своїх "клонів".

Також Полякова зі сцени висловилася про співака та його "вовчиць".

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