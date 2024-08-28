Не знал, вернется ли к жизни: Олег Винник впервые высказался о своей болезни

Певец Олег Винник, который после начала полномасштабного вторжения сбежал в Германию, прокомментировал слухи о своем серьезном заболевании.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на интервью артиста для программы "Говорить вся країна".

По словам Винника, он действительно вынужден был уехать за границу для лечения.

Артист не стал раскрывать подробности своей болезни, но поделился, что долгое время находился в крайне тяжелом состоянии и даже сомневался, сможет ли вернуться к прежней жизни.

Лишь спустя годы его здоровье начало улучшаться, и теперь он готов снова радовать своих поклонников новыми хитами.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

"Слава Богу становится уже все лучше и сегодня я уже на коне, как говорится. Многие люди уже знают, что я болел еще до войны. Первый год Олега не было ни для кого: ни для себя, ни для кого. Я вообще не знал, вернусь ли к жизни", - вспомнил исполнитель.

"Тогда, конечно, мои соцсети были закрыты моим бывшим менеджментом. О болячках моих не хочу рассказывать, чтобы люди ходили ко мне на концерты. Это очень ценные для меня вещи", - добавил он.