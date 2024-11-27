Знаменитий режисер хоче отримати громадянство РФ, щоб знімати фільм про УПЦ МП

Кустуриця хоче офіційно стати росіянином

Режисер підтримував російську агресію проти України ще з 2014 року, після анексії Криму. Тому зовсім не дивно, що вже через вісім років його призначили головним режисером Центрального академічного театру російської армії.

У інтерв'ю пропагандистам уродженець Сербії сказав, що вже вважає себе росіянином, і, на його думку, між сербським і російським народами "є багато спільного". Тому у списку його найближчих планів - отримання громадянства країни-агресорки. Кустуриця підкреслив, що хоче отримати паспорт Росії для того, аби знімати нові фільми у цій терористичній державі.

"Російське - так, буду отримувати", - заявив Кустуриця.

Кустуриця не приховує свої проросійські погляди (фото: instagram.com/emir_kusturica_and_tnso)

Відомо, що Емір долучався до роботи над проросійським фільмом "Люди Христа. Наш час". У стрічці йдеться про те, як в Україні нібито утискають Українську православну церкву Московського патріархату. Також до виробництва, де події були повністю викривлені авторами, долучилися пропагандисти РПЦ, Андрій Ткачов, актор Михайло Пореченков та київський піп УПЦ МП Миколай Могильний.

Що стосується Кустуриці, то у числі його найбільших кіноробіт - фільм "Андеграунд" 1995 року, за який він отримав "Золоту пальмову гілку" на Каннському кінофестивалі, а також стрічка "Час циган" 1988 року, яка теж здобула визнання на міжнародних фестивалях кіно.

Окрім кінематографа, знаменитий режисер також займається музикою і є лідером рок-гурту The No Smoking Orchestra.

Окрім режисерства, він також займається музикою (фото: instagram.com/emir_kusturica_and_tnso)

Зірці, як відомо, 70 років. У липні 2017-го він прилітав до окупованого Криму, де разом зі своїм гуртом виступив з концертом. Артист заявляв про те, що "Крим - це територія Росії".

А у квітні цього року, під час зустрічі з Путіним, режисер відзначився новою заявою.

"Я хочу вам подякувати за вашу історичну справедливість. Те, що відбувається в Україні - це боротьба для нас, для тих, хто бачив, що робили бандерівці в Хорватії. Зараз, коли починається новий світ, у мене є ідея зробити російський триптих. Три фільми", - видав путініст.