Они же не знали: Оля Полякова резко высказалась о выступающих в России артистах

Оля Полякова рассказала, как относится к украинским артистам, которые выступают в России в то время, как представители этой страны-агрессора убивают наших граждан на Донбассе.

В интервью Дмитрию Гордона популярная украинская певица призналась, что у нее к таким людям "двоякое отношение".

"С одной стороны, я считаю, что люди из телевизора, лидеры мнений, они влияют на мнения людей, социума. И, конечно же, их поступки оцениваются так: если они это делают, значит – это хорошо. Вот в этом случае их ответственность моральную я, наверное, как-то осуждаю… Хотя кто я такая, чтобы кого-то осуждать. С другой стороны, у людей есть коллективы, семьи… Понимаете, о чем я говорю? Кому-то тогда это казалось единственным верным способом (зарабатывать деньги в России – ред.)", - отметила звезда.

"Каждый пусть отвечает за себя. Я считаю, что публичный человек должен иметь позицию. И отмалчиваться, говорить, что "мы за мир во всем мире", "в политику не лезем", "ничего не обсуждаем"… Взрослый человек должен иметь позицию. А тем более человек, который является звездой, потому что на тебя же смотрят подростки, дети. Как же им тогда сложить – что такое хорошо, а что такое плохо?" - добавила Полякова.

По словам певицы, украинские артисты, ездящие в Россию, считают, что "в Украине плохо, нет рынка, а вот там все хорошо, там деньги".

"Они не захотели развивать рынок в Украине… Они же не знали, что он разовьется", - резюмировала Полякова, собирающая стадионы на ряду с группами Океан Ельзи, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Антитела и многими другими актуальными украинскими артистами.

Добавим, что с тех пор как Россия напала на Украину, с концертами в РФ ездили и продолжают ездить Иван Дорн, София Ротару, Светлана Лобода, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко (комик-дуэт "Кролики"), группа ANNA MARIA и многие другие исполнители. Некоторые из них после 2014 года и вовсе обосновались в России почти на постоянной основе, например, Ани Лорак и Таисия Повалий.

Оля Полякова высказалась про украинских артистов, гастролирующих по России