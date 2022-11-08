Знакове місце. У Києві відкрили легендарний McDonald's: що відомо

У Києві відновив роботу McDonald's на Юрія Іллєнка, 3. Це той самий "мак" на Лук'янівці, який був відкритий ще 24 травня 1997 року і став першим рестораном мережі не лише у столиці, а й у всій Україні.
Більше деталей читайте в нашому матеріалі нижче.
Заклад поновив роботу 8 листопада.
"У похмурі дні особливо хочеться потішити себе смачними бургерами і золотистою фрі. Тож навіщо стримуватися! Чекаємо всіх у ще одному McDonald's біля станції метро "Лук'янівська" на вул. Юрія Іллєнка, 3", - йдеться повідомленні компанії в соціальних мережах.
"Мак" біля станції метро "Лук'янівська"
Ресторан працює з 09:00 до 21:00 та дотримується розширених правил безпеки.
Заклад закривається під час повітряної тривоги і відновлює роботу через годину після її скасування.
Також не працюватиме ресторан і під час відключення електроенергії.
"Мак" біля станції метро "Лук'янівська" (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Зауважимо, що восени 2021 року цей "мак" зазнав оновлення.
Тоді у ресторані з'явилися окрема зона для кур’єрів, ліфт для доставки замовлень на другий поверх, одна лінія драйву та експрес віконце.
У компанії кажуть, що саме цей McDonald's є для них "дуже знаковим місцем".
Відкриття McDonald's на Лук'янівці (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Додамо, що 8 листопада у Києві та області працює 41 ресторан McDonald's, а всього по Україні - 54 заклади.
Всі відкриті "маки" в Києві станом на 8 листопада (скриншот)
Дивіться також як виглядає абсолютно новий McDonald's, який з'явився у селі біля Києва.
А ще пропонуємо дізнатися більше цікавих фактів про McDonald's в Україні, які ви навряд чи знали.