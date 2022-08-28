Знакомства в сети: как быстро распознать лжеца, бабника или женатого?

На просторах интернета познакомиться можно с разными мужчинами - любого возраста, профессии, вероисповедания и интересов. Но эксперты выделили 8 типов, которые встречаются чаще всего.

Свободен, но женат

Этот тип мужчин отличается романтичностью и огнем, но часто пропадает на длительное время, может резко прервать диалог и сослаться на глупую причину. Обнаружить у него девушку или жену непросто - он будет отвергать любые подозрения. Однако такого мужчину выдает вранье в мелочах или несоответствие в словах.

"Привет, давай встретимся"

Такие мужчины очень завлекающе начинают диалог, на фото у них приятная внешность и хорошая фигура. Но чаще всего они не настроены на серьезные и длительные отношения.

Настойчивые уговоры встретиться связаны с желанием получить быструю победу и похвастаться собой. Первый отказ их обычно не удовлетворяет, они исчезают, а потом снова начинают атаковать.

Творец

Они присылают красивые картинки и стихи, могут часами говорить об искусстве и смотреть с тобой фильмы одновременно на расстоянии. Такие мужчины быстро начинают влюбляться и чаще всего - в образ, который сами придумали.

И достаточно нескольких дней, чтобы они разочаровались и побежали подыскивать себе новую музу.

Похотливый поклонник

Такие мужчины начинают слать в сообщения различные картинки с красивыми и романтическими текстами. Они активно ведут переписку, комментируют каждое слово и почти сразу же начинают активно показывать свое увлечение женщиной.

Не стоит думать, что этот мужчина по-особенному относится к женщине. На страницах других дам, а также на страницах друзей он проявляет активность не меньше.

Избегает личной встречи

Весьма загадочный тип мужчин, которые ведут долгие и содержательные переписки, осыпают комплиментами и даже признаются в чувствах. Но стоит намекнуть на личную встречу - исчезают.

С ними очень приятно общаться, их можно слушать часами, у них отличное образование, но скорее всего в их жизни нет хорошей работы и других достижений.

Нежелание встречаться лично часто связано с комплексами, личными и любовными неудачами. Такие мужчины находятся в поиске своего идеала и считают себя непризнанными гениями. И порой это действительно правда.

Внимательный и чувственный

Его внимание и ухаживания быстро стают назойливыми. Он желает доброе утро, вечера, дня суток, спрашивает трижды в день о самочувствии, о том, что снилось, выясняет настроение.

Такое поведение, но в меру, приятно от любимого человека в близких постоянных отношениях. Но вот от малознакомого парня это выглядит странно и чаще всего такие мужчины пытаются просто компенсировать свои неудачи в прошлых личных отношениях.

Нытик

Он постоянно делится своими проблемами и почти каждая из них сравнима с катастрофой. У него, как правило, жуткая бывшая, которая использовала его и бросила. А также плохая работа и коллеги.

Добрая, как правило, только мама. И если картина выглядит именно так, значит именно мама оказывает самое сильное на него давление и тем самым мешает построить ему свою жизнь самостоятельно.

Подросток

И тут дело может быть даже не в возрасте. Проблема общения в интернете в том, что ты никогда не знаешь, кто находится по ту сторону чата. Мужчина 30 лет может оказаться пенсионером, а взрослый директор собственной фирмы - подростком 16 лет.

Решить этот вопрос можно очень просто - пообщаться по видеозвонку. Если поклонник любыми способами отказывается - будьте уверены, что он врет.

Другая печаль - 40-летние подростки. Это мужчины, которые в своем ментальном развитии остались на уровне 18 лет. Они могут заниматься спортом, иметь хорошую работу, имущество, но при этом образ мышления - как у мальчишки. Они не берут на себя ответственность и живут одним днем.