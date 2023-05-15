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Знаки Зодіаку, життя яких круто перевернеться у найближчі кілька днів

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Понеділок 15 травня 2023 06:30
Знаки Зодіаку, життя яких круто перевернеться у найближчі кілька днів Гороскоп на тиждень з 15 по 21 травня (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп розповість про три знаки Зодіаку, життя яких може круто перевернутися вже на цьому тижні згідно з прогнозом астрологів - з 15 по 21 травня.

Кому пощастить найбільше - дізнайтеся з матеріалу Styler нижче.

Близнюки

У Близнюків можливі серйозні зміни - зміна роботи, переїзд до іншої країни чи міста на постійне місце проживання, рішення про здобуття ще однієї освіти чи професії.

А от в особистій сфері у Близнюків очікується напружений період - можуть бути сварки та навіть розставання. Намагайтеся все добре обміркувати, а потім приймати рішення.

Терези

У вас відкриються можливості, які дозволять зробити те, що ви давно хотіли. Особливо це стосується тих, хто націлений на кар'єру та професійний ріст. Можлива вигідна пропозиція про роботу - уважно вивчіть умови нової посади.

У любовній сфері все буде відносно спокійним, без особливих сплесків емоцій. Постарайтеся не порушити цю гармонію та спокій.

Скорпіон

Успіх зірки обіцяють тим Скорпіонам, хто працює у сфері обслуговування людей. Самотні представники знаку мають шанс зустріти цікаву людину і навіть задуматися про щось серйозніше в житті. Загалом тиждень принесе потужне енергетичне піднесення.

Вас чекають розмови, переговори, роз'їзди, зустрічі. Лише до суботи ситуація трохи стабілізується. Захочеться побути трохи на самоті, без телефону та співрозмовників.

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